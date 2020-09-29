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МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

«Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах А. Навального», — говорится в документе.В источнике
С чего всё началось
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе подтвердит наличие яда из группы «Новичок» в анализах политика Алексея Навального, предположил
 МИД России.
Коммерсантъвчера в 15:43
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ТАСС

МИД РФ не сомневается, что ОЗХО в своем докладе подтвердит «Новичок» в пробах Навального

ТАССвчера в 14:28
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МИД РФ уверен, что «ангажированная» ОЗХО подтвердит «Новичок» в анализах Навального

Коммерсантъвчера в 15:43
Lenta.ru

Россия предрекла результаты проб Навального

Lenta.ruвчера в 15:04
РИА Новости

МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:45
РБК

МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

РБКвчера в 15:47
News.ru

РФ не сомневается, что ОЗХО подтвердит «Новичок» в пробах Навального

News.ruвчера в 15:06
ИА Красная Весна

МИД РФ: ОЗХО наверняка найдет следы «Новичка» в биопробах Навального

ИА Красная Веснавчера в 15:33

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