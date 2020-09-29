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ПолитРоссия
ПолитРоссия 

МИД РФ обвинил ОЗХО в сокрытии операции по сбору биопроб Навального

Отмечается, что Технический секретариат ОЗХО не имел согласия России на разглашение факта своей технической помощи. Российское представительство не сомневается, что в ходе скрытой операции организации в биопробах Навального будут найдены следы "Новичка".В источнике
С чего всё началось
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе подтвердит наличие яда из группы «Новичок» в анализах политика Алексея Навального, предположил
 МИД России.
Коммерсантъвчера в 15:43
Подробнее о событии
ТАСС

МИД РФ не сомневается, что ОЗХО в своем докладе подтвердит «Новичок» в пробах Навального

ТАССвчера в 14:28
Коммерсантъ

МИД РФ уверен, что «ангажированная» ОЗХО подтвердит «Новичок» в анализах Навального

Коммерсантъвчера в 15:43
Lenta.ru

Россия предрекла результаты проб Навального

Lenta.ruвчера в 15:04
РИА Новости

МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:45
РБК

МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

РБКвчера в 15:47
News.ru

РФ не сомневается, что ОЗХО подтвердит «Новичок» в пробах Навального

News.ruвчера в 15:06
ИА Красная Весна

МИД РФ: ОЗХО наверняка найдет следы «Новичка» в биопробах Навального

ИА Красная Веснавчера в 15:33

Бывший пресс-секретарь патриарха опроверг наличие богатства у глав РПЦ

Патриархи РПЦ не обладали и не обладают многомиллиардными капиталами, заявил бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
Бывший пресс-секретарь патриарха опроверг наличие богатства у глав РПЦ
News.ru21:29
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Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
BFM.ruвчера в 16:38
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Голикова назвала главную причину распространения коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что основные причины распространения коронавирусной инфекции в стране – это участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима.
Страна Советов on-lineвчера в 11:49
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Посол России заявил о доведении США ситуации с ДСНВ до цейтнота

США довели ситуацию с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) практически до цейтнота, и сейчас выдвигают России заведомо неприемлемые условия.
РБК22:03

Родные погибших военных требуют от Рамиля Шамсутдинова 26,7 млн рублей

Родственники военнослужащих, погибших и пострадавших осенью 2019 года в результате стрельбы, устроенной в воинской части рядовым срочной службы Рамилем Шамсутдиновым, подали в суд Читы иски к нему о компенсации на сумму 26,7 млн рублей.
ТАССвчера в 04:31
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Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

Фокин сделал это заявление в ответ на критику, высказанную в его адрес по поводу того, что он во время заседания Трехсторонней группы назвал бойцов Донецкой Народной Республики «повстанцами».
ИА Красная Веснавчера в 12:26
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