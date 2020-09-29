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Отмечается, что Технический секретариат ОЗХО не имел согласия России на разглашение факта своей технической помощи. Российское представительство не сомневается, что в ходе скрытой операции организации в биопробах Навального будут найдены следы "Новичка".