МИД РФ обвинил ОЗХО в сокрытии операции по сбору биопроб Навального
Отмечается, что Технический секретариат ОЗХО не имел согласия России на разглашение факта своей технической помощи. Российское представительство не сомневается, что в ходе скрытой операции организации в биопробах Навального будут найдены следы "Новичка".В источнике
С чего всё началось
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе подтвердит наличие яда из группы «Новичок» в анализах политика Алексея Навального, предположил
МИД России.
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МИД РФ уверен, что «ангажированная» ОЗХО подтвердит «Новичок» в анализах Навального
Коммерсантъвчера в 15:43