Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ПолитРоссия
ПолитРоссия

МИД РФ обвинил ОЗХО в сокрытии операции по сбору биопроб Навального

Отмечается, что Технический секретариат ОЗХО не имел согласия России на разглашение факта своей технической помощи. Российское представительство не сомневается, что в ходе скрытой операции организации в биопробах Навального будут найдены следы "Новичка".В источнике
С чего всё началось
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе подтвердит наличие яда из группы «Новичок» в анализах политика Алексея Навального, предположил
 МИД России.
Коммерсантъвчера в 15:43
Подробнее о событии
РБК

МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

РБКвчера в 15:47
Коммерсантъ

МИД РФ уверен, что «ангажированная» ОЗХО подтвердит «Новичок» в анализах Навального

Коммерсантъвчера в 15:43
Lenta.ru

Россия предрекла результаты проб Навального

Lenta.ruвчера в 15:04
РИА Новости

МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:45
ТАСС

МИД РФ не сомневается, что ОЗХО в своем докладе подтвердит «Новичок» в пробах Навального

ТАССвчера в 14:28
News.ru

РФ не сомневается, что ОЗХО подтвердит «Новичок» в пробах Навального

News.ruвчера в 15:06
ИА Красная Весна

МИД РФ: ОЗХО наверняка найдет следы «Новичка» в биопробах Навального

ИА Красная Веснавчера в 15:33

Многомиллиардное состояние патриарха Кирилла опровергли

Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский опроверг информацию о наличии у патриархов Русской православной церкви (РПЦ) многомиллиардных состояний.
Lenta.ru20:25
1

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима Верховный суд (ВС) Карелии увеличил срок строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет.
Коммерсантъвчера в 15:59
1,4K

Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Фактывчера в 12:09

Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов назвал сумму солидарных выплат, которую получит клуб от итальянской «Аталанты» за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.
RT на русскомвчера в 10:36

На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Дальневосточном энергетическом форуме участвуют около 300 человек - представители науки и органов государственной власти, топ-менеджмент ведущих операторов нефтегазовых проектов региона, а также руководители крупнейших компаний-подрядчиков.
Российская газета19:00

Минфин предлагает расширить доступ к данным о регистрации смерти

Отмечается, что они смогут получить данные о регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении туда исправлений или изменений.
Газета.Ru20:22

Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин.
РБК20:38
15