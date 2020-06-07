Политика

Газета.RuГазета.RuМИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook.
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В МИД РФ указали на двойные стандарты властей США в ходе беспорядков

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Россия обвинила США в двойных стандартах по вопросу беспорядков

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МИД РФ указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

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МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

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Россия указала на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

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Россия обвинила США в двойных стандартах на фоне массовых протестов

Московский Комсомолец14:55

МИД указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
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Тяжелая техника движется в сторону фронта по железной дороге, это подтверждают опубликованные Спецмониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) на Украине данные.
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В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
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Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

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«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

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В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
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Фото недели. За норильский разлив нефтепродуктов заплатит бизнес

Напомним, из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом, принадлежащего компании, входящей в группу «Норникель», произошла крупная утечка (на фото со спутника виден масштаб происшествия).
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Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
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ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем

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В корабле Илона Маска нашли российские детали

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Ренк во время очередного интервью подтвердил, что он будет снимать пилотную серию шоу и сообщил, что также выступит в качестве исполнительного продюсера.
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Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на американский газ

Ранее власти Германии пригрозили Вашингтону ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединённые Штаты не прекратят оказывать давление на российский газопровод «Северный поток-2».
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Еще 90 российских военных вылечились от коронавируса

От коронавируса за сутки излечились еще 90 российских военнослужащих, общее число выздоровевших достигло 4211, сообщили в Минобороны.
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Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии

Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты.
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Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России

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