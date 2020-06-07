Политика
Газета.RuМИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков
Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook.
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Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Армия и оружие
Украина готовит наступление на Донбасс и стягивает туда войска
Тяжелая техника движется в сторону фронта по железной дороге, это подтверждают опубликованные Спецмониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) на Украине данные.
RuNews24.ru вчера в 05:22
Общество
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары
Газета.Ru 08:58
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы
Неизвестный произвёл несколько выстрелов из окна жилого дома на юго-западе Москвы.
RT на русском 15:52
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 05 июня в 14:52
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия вчера в 21:02
Общество
В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34
Общество
Фото недели. За норильский разлив нефтепродуктов заплатит бизнес
Напомним, из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом, принадлежащего компании, входящей в группу «Норникель», произошла крупная утечка (на фото со спутника виден масштаб происшествия).
Независимая газета 11:01
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Футбол
В РФС рассказали о месте проведения матча полуфинала Кубка России «Спартак» — «Зенит»
Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что место проведения матча полуфинала Кубка России «Спартак» — «Зенит» определится, учитывая эпидемиологическую обстановку в регионах.
Спорт-Экспресс 15:58
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей
Экспресс газета 13:22
Космос
ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем
На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
AstroNews.ru вчера в 06:42
Космос
В корабле Илона Маска нашли российские детали
В космическом корабле Crew Dragon Илона Маска обнаружили российские детали.
РЕН ТВ 03 июня в 20:58
Кино
Пилотный эпизод сериала HBO по Last of Us снимет режиссёр «Чернобыля»
Ренк во время очередного интервью подтвердил, что он будет снимать пилотную серию шоу и сообщил, что также выступит в качестве исполнительного продюсера.
REGNUM вчера в 15:24
Политика
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на американский газ
Ранее власти Германии пригрозили Вашингтону ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединённые Штаты не прекратят оказывать давление на российский газопровод «Северный поток-2».
Аргументы и Факты 05 июня в 22:28
Шоу-бизнес
Дети «брата»: как живут наследники Сергея Бодрова
Семья Бодровых живет в просторной четырехкомнатной квартире в центре Москвы.
Радио Комсомольская правда 10:58
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост об умершей Юлии Норкиной
У поклонников возмущение вызвал тот факт, что Цымбалюк-Романовская решила опубликовать видео в день смерти Норкиной.
iReactor 11:37
Армия и оружие
Еще 90 российских военных вылечились от коронавируса
От коронавируса за сутки излечились еще 90 российских военнослужащих, общее число выздоровевших достигло 4211, сообщили в Минобороны.
Вестник Кавказа 05 июня в 14:20
Политика
Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии
Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты.
RT на русском 10:02
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Авто
Топ-3 подержанных внедорожников для плохих дорог
Эксперты составили рейтинг подержанных внедорожных версий авто, которые больше всего подойдут для дальних путешествий.
Car.ru 13:42
Авто
Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России
Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5.
Автоновости дня 13:30
Футбол
Широков считает, что Вагнер Лав принесёт пользу ЦСКА
Бывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении в клуб бразильского нападающего Вагнера Лава.
RT на русском 16:45