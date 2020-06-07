Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook.

МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

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