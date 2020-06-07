Политика
Газета.RuМИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков
Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook.
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МИД России призвал Вашингтон применить на практике его собственные советы о правах человека
Парламентская газета10:52
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Происшествия
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Здоровье
The Lancet (Великобритания): наглядные уроки эпидемии covid-19 в России (The Lancet)
Александр Мясников, отвечающий в России за информацию о covid-19, заявил в середине апреля, что россияне не могут заразиться вирусом.
ИноСМИ 18:14
Гаджеты
МТС и «МегаФон» определили самые популярные бренды смартфонов
Самыми популярными стали смартфоны южнокорейской Samsung. У МТС на этот бренды зарегистрированы 20% аппаратов, а у «МегаФона» — 25%.
Компания 12:38
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Общество
Путин отчитал Потанина из-за ЧП в Норильске
Президент России Владимир Путин жестко отчитал главу "Норникеля" Владимира Потанина из-за ЧП в Норильске.
Народные новости 05 июня в 08:51
Политика
На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина
В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
Авто
«ГАЗ» может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
Космос
Китай планирует разработать новую ракету-носитель
Китай уже имеет твердотопливную ракету-носитель "Чанчжэн-11",первый пуск которой состоялся в 2015 году, в прошлом году ракета впервые успешно стартовала с плавучей платформы в Желтом море.
РИА Новости 05 июня в 08:36
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
Общество
Колледжи в России откроются 1 сентября
Колледжи должны научиться работать в любых условиях, — заявил Глушко.
Краснодарские известия 11:00
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении COVID-19 из Нью-Йорка
Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка сообщил, что в медучреждении, в котором он работает, почти не осталось пациентов с коронавирусом.
iReactor 15:38
Экономика
Гостиницам мало не показалось
Крупный бизнес хочет льгот, как маленький Гостиничный бизнес через «Опору России» добивается перехода к секторальной модели поддержки, указывая властям на необходимость распространить льготы для малого бизнеса на средний и крупный, который также пострадал от остановки деятельности.
Коммерсантъ 17:55
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Игры
Восемь целей и 467 процентов: кампания Black Book завершилась
Завершилась Kickstarter-кампания славянской ролевой игры Black Book, и завершилась с честью.
Игромания.ру 10:40
Армия и оружие
ВВС США выставят свой истребитель против «дрона-убийцы»
Военное дело вчера в 10:38
Кино
Трейлер фильма «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном появился в сети
Копенгаген, 5 июня 2020, 11:01 — REGNUM Трейлер новой картины «Еще по одной» («Another Round») датского режиссера Томаса Винтерберга с актером Мадсом Миккельсеном («Ганнибал») в одной из главных ролей опубликовали на YouTube-канале издания Screen International.
REGNUM 05 июня в 04:01
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
РИА Новости вчера в 20:48
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Общество
В Совфеде не исключили смерти Скрипалей
Читайте материал: "Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию".
Московский Комсомолец 09:37
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Финансы
ФРС США подставит плечо российскому рублю
Эксперты банка Standard Chartered предрекают резкое падение доллара в случае, если Федеральная резервная система США опустит ключевую ставку до отрицательных значений.
Свободная Пресса вчера в 02:12
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42