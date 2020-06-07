Политика

Газета.RuГазета.RuМИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook.
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Россия обвинила США в двойных стандартах на фоне массовых протестов

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МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

Газета.Ru15:08

Россия указала на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

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МИД России обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

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МИД России: подавление протестов в США доказывает двуличность властей

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МИД указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

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МИД России призвал Вашингтон применить на практике его собственные советы о правах человека

Парламентская газета10:52
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Происшествия

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
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Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
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Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
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Здоровье

The Lancet (Великобритания): наглядные уроки эпидемии covid-19 в России (The Lancet)

Александр Мясников, отвечающий в России за информацию о covid-19, заявил в середине апреля, что россияне не могут заразиться вирусом.
ИноСМИ 18:14
Гаджеты

МТС и «МегаФон» определили самые популярные бренды смартфонов

Самыми популярными стали смартфоны южнокорейской Samsung. У МТС на этот бренды зарегистрированы 20% аппаратов, а у «МегаФона» — 25%.
Компания 12:38
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Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
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Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
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Космос

«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия вчера в 21:02
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Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
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Общество

Путин отчитал Потанина из-за ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин жестко отчитал главу "Норникеля" Владимира Потанина из-за ЧП в Норильске.
Народные новости 05 июня в 08:51
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Политика

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
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Авто

«ГАЗ» может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
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Игры

Игра мечты: приключенческий экшен Craftopia выйдет в раннем доступе Steam в июле

3DNews 17:06
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Космос

Китай планирует разработать новую ракету-носитель

Китай уже имеет твердотопливную ракету-носитель "Чанчжэн-11",первый пуск которой состоялся в 2015 году, в прошлом году ракета впервые успешно стартовала с плавучей платформы в Желтом море.
РИА Новости 05 июня в 08:36
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
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Общество

Колледжи в России откроются 1 сентября

Колледжи должны научиться работать в любых условиях, — заявил Глушко.
Краснодарские известия 11:00
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Общество

Русский врач в США сообщил об исчезновении COVID-19 из Нью-Йорка

Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка сообщил, что в медучреждении, в котором он работает, почти не осталось пациентов с коронавирусом.
iReactor 15:38
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Экономика

Гостиницам мало не показалось

Крупный бизнес хочет льгот, как маленький Гостиничный бизнес через «Опору России» добивается перехода к секторальной модели поддержки, указывая властям на необходимость распространить льготы для малого бизнеса на средний и крупный, который также пострадал от остановки деятельности.
Коммерсантъ 17:55
Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Игры

Восемь целей и 467 процентов: кампания Black Book завершилась

Завершилась Kickstarter-кампания славянской ролевой игры Black Book, и завершилась с честью.
Игромания.ру 10:40
Армия и оружие

ВВС США выставят свой истребитель против «дрона-убийцы»

Военное дело вчера в 10:38
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Кино

Трейлер фильма «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном появился в сети

Копенгаген, 5 июня 2020, 11:01 — REGNUM Трейлер новой картины «Еще по одной» («Another Round») датского режиссера Томаса Винтерберга с актером Мадсом Миккельсеном («Ганнибал») в одной из главных ролей опубликовали на YouTube-канале издания Screen International.
REGNUM 05 июня в 04:01
Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

РИА Новости вчера в 20:48
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Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Общество

В Совфеде не исключили смерти Скрипалей

Читайте материал: "Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию".
Московский Комсомолец 09:37
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
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Финансы

ФРС США подставит плечо российскому рублю

Эксперты банка Standard Chartered предрекают резкое падение доллара в случае, если Федеральная резервная система США опустит ключевую ставку до отрицательных значений.
Свободная Пресса вчера в 02:12
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42
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