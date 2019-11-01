Политика

REGNUMREGNUMМИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии

«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 млн долларов в месяц», — сказала представитель дипломатического ведомства. Напомним, ранее в воровстве нефти США обвинило Минобороны РФ.
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