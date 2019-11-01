Политика
REGNUMМИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии
«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 млн долларов в месяц», — сказала представитель дипломатического ведомства. Напомним, ранее в воровстве нефти США обвинило Минобороны РФ.
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
Культура
Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева
В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Общество
«Лента» сообщила о возможном закрытии части магазинов
«Лента» рассматривает возможность закрытия нерентабельных гипер- и супермаркетов в Петербурге и в других регионах.
Экономика
Власти Петербурга нашли новый источник пополнения бюджета
«Как только учреждение начинает платить налоги за находящееся у него в пользовании имущество (хотя бы рубль), это имущество сразу становится «видимым» для органов власти, оно может подвергаться анализу с точки зрения эффективности использования», — рассказали РБК Петербург в пресс-службе комитета по финансам.
Происшествия
В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Здоровье
Вспышка дифтерии зафиксирована на Украине, вакцины в стране нет
Глава пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская рассказала, что на Украине осталось всего пять доз вакцины от дифтерии.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Политика
«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом
В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
Экономика
Белоруссия подпишет с Китаем соглашение на получение кредита на $500 млн в 2019 году
Белоруссия в 2019 году рассчитывает подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму $500 млн.
Гаджеты
Смартфоны на Android поразил новый вирус
Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Общество
Названа дата введения по всей России налога для самозанятых
С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
Энергетика
«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе
«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.