«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 млн долларов в месяц», — сказала представитель дипломатического ведомства. Напомним, ранее в воровстве нефти США обвинило Минобороны РФ.

МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии

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