В МИД РФ обвинили США в контрабанде из Сирии нефти на десятки миллионов долларов. "В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 млн долларов в месяц", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам в пятницу.

МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на $30 млн в месяц

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