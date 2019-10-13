Политика

Газета.RuГазета.RuМИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН

В последнее время именно США являются главным "злостным неплательщиком" взносов в бюджет ООН. Долг Вашингтона уже пробил отметку в $1 млрд, говорится в заявлении МИДа. "Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу ООН", — подчеркнули в ведомстве.
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МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН

Газета.Ru07:29

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Известия05:37

В МИД России заявили, что США пытаются подорвать работу ООН

ТАСС03:50

В МИД России заявили о попытках США подорвать работу ООН

RT на русском04:06

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН через неуплату членских взносов

Эхо Москвы05:04

Российский МИД назвал размер долга США перед ООН

РБК04:19

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

РИА Новости03:47
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Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
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ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Лийичем – СМИ

Футбольный московской клуб ЦСКА интересуется возможностью приобретения сербского хавбека стамбульского клуба «Бешикташ» Адема Ляйича.
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Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Пюник», признался, что наслаждался футболом в московской команде.
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Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram

BFM.ru вчера в 15:58
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
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В Кремле прокомментировали вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни.
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Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Происшествия

На дне открытых дверей в МГУ задержали четырёх активистов

Аспиранта Азата Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе по подозрению в незаконном изготовлении взрывных устройств.
Говорит Москва 08:01
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Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой

ИнфоСМИ 11 октября в 15:31
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия

Машину пропавшей в Екатеринбурге девушки могли продать цыгане

Автомобиль пропавшей 10 октября жительницы Екатеринбурга Ксении К. могли продать цыгане.
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Армия и оружие

Путин ответил на вопрос о новой холодной войне

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Известия 06:17
Футбол

Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ

"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ.
Вести.Ru вчера в 07:10
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Шоу-бизнес

Нюша решила избавиться от родинки над губой

Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
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В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой

По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
АиФ Оренбург вчера в 09:08
Политика

Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер

Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.
Взгляд.ру 08:38
Общество

Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом

Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Армия и оружие

Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах гражданах Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 18 турецких граждан погибли в результате обстрелов со стороны курдских формирований.
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Общество

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Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
РИА Новости 03:18
Теннис

Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:09
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В Японии два человека погибли из-за тайфуна «Хагабис»

Жертвами обрушившегося на Японию тайфуна «Хагабис» стали два человека, еще 77 пострадали, передает телеканал NHK.
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Единоборства

Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Авто

Эксперты определили реальный срок службы зимней резины

Как правильно определить износ зимних шин, рассказали эксперты «Российской газеты».
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Кино

«Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут в США

iReactor 00:38
Происшествия

В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин

Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.
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Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
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Авто

Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором

В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня вчера в 04:57
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Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию

Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
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