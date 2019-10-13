Политика
Газета.RuМИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
В последнее время именно США являются главным "злостным неплательщиком" взносов в бюджет ООН. Долг Вашингтона уже пробил отметку в $1 млрд, говорится в заявлении МИДа. "Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу ООН", — подчеркнули в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Лийичем – СМИ
Футбольный московской клуб ЦСКА интересуется возможностью приобретения сербского хавбека стамбульского клуба «Бешикташ» Адема Ляйича.
REGNUM 08:44
Футбол
Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Пюник», признался, что наслаждался футболом в московской команде.
Чемпионат 08:05
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
BFM.ru вчера в 15:58
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни.
ТК Звезда вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Происшествия
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырёх активистов
Аспиранта Азата Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе по подозрению в незаконном изготовлении взрывных устройств.
Говорит Москва 08:01
Культура
Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
ИнфоСМИ 11 октября в 15:31
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия
Машину пропавшей в Екатеринбурге девушки могли продать цыгане
Автомобиль пропавшей 10 октября жительницы Екатеринбурга Ксении К. могли продать цыгане.
REGNUM 00:27
Армия и оружие
Путин ответил на вопрос о новой холодной войне
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Известия 06:17
Футбол
Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ
"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ.
Вести.Ru вчера в 07:10
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Шоу-бизнес
Нюша решила избавиться от родинки над губой
Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
Дни24 07:52
Здоровье
В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой
По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
АиФ Оренбург вчера в 09:08
Политика
Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер
Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.
Взгляд.ру 08:38
Общество
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Армия и оружие
Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах гражданах Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 18 турецких граждан погибли в результате обстрелов со стороны курдских формирований.
RT на русском 08:30
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
РИА Новости 03:18
Теннис
Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:09
Происшествия
В Японии два человека погибли из-за тайфуна «Хагабис»
Жертвами обрушившегося на Японию тайфуна «Хагабис» стали два человека, еще 77 пострадали, передает телеканал NHK.
МИР 24 вчера в 10:15
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Авто
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Как правильно определить износ зимних шин, рассказали эксперты «Российской газеты».
Автоновости дня вчера в 04:23
Кино
«Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут в США
iReactor 00:38
Происшествия
В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин
Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.
Интерфакс 07:42
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Авто
Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором
В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня вчера в 04:57
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33