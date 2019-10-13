Политика

Газета.RuГазета.RuМИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН

В последнее время именно США являются главным "злостным неплательщиком" взносов в бюджет ООН. Долг Вашингтона уже пробил отметку в $1 млрд, говорится в заявлении МИДа. "Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу ООН", — подчеркнули в ведомстве.
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В МИД России заявили о попытках США подорвать работу ООН

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В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
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