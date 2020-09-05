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CT news
CT news

МИД РФ обвинил страны НАТО в работе над веществами группы «Новичок»

Сотрудники Министерства иностранных дел Российской Федерации заявляют, что многие страны Запада и специализированные структуры НАТО в течение многих лет работали над ядами, относящиеся к группе "Новичок".В источнике
С чего всё началось
Над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении ряда лет работали западные специалисты и структуры НАТО, утверждает
 российский МИД.
Коммерсантъвчера в 08:35
Подробнее о событии
RT на русском

МИД РФ назвал НАТО причастным к выпуску «Новичка»

RT на русскомвчера в 14:15
Lenta.ru

Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок»

Lenta.ruвчера в 08:04
Интерфакс

Что произошло за день: суббота, 5 сентября

Интерфаксвчера в 13:40
РИА Новости

МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы «Новичок»

РИА Новостивчера в 08:27
Известия

МИД России обвинил страны Запада в работе над веществами группы «Новичок»

Известиявчера в 08:14
ТАСС

МИД РФ: специалисты стран Запада много лет работали над веществами группы «Новичок»

ТАССвчера в 08:05
Газета.Ru

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

Газета.Ruвчера в 14:05

Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»

Заметим, что в настоящее время УАЗ «Буханка» комплектуется 2,7-литровым бензиновым агрегатом ЗМЗ, мощность которого равна 112 л.с. В тандеме с ним работает 5-ступенчатая МКПП, а также система полного привода с двуступенчатой «раздаткой» с понижающей передачей.
SpeedMeвчера в 12:51
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
РИА Новостивчера в 04:26
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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Президент РФ расширил действие указа о выплатах к 75-летию Победы

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о распространении выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на участников борьбы с бандитским подпольем в Прибалтике, Украине и Белоруссии.
Страна Советов on-line3 сентября в 04:05
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Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.
РИА Новости4 сентября в 12:30
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В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС17:16

Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Во время своего выступления на одном из участков центральной грузинской магистрали, лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг Грузии над российской военной базой, расположенной на территории Южной Осетии.
Внешнеэкономические связи4 сентября в 14:19
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Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.
РБК спортвчера в 06:52
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