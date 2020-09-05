Сотрудники Министерства иностранных дел Российской Федерации заявляют, что многие страны Запада и специализированные структуры НАТО в течение многих лет работали над ядами, относящиеся к группе "Новичок".

С чего всё началось Над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении ряда лет работали западные специалисты и структуры НАТО, утверждает российский МИД. Коммерсантъ вчера в 08:35