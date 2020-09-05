МИД РФ обвинил страны НАТО в работе над веществами группы «Новичок»
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В МИД РФ отметили, что специалисты многих специализированных структур НАТО и западных стран работали над веществами группы «Новичок» на протяжении ряда лет.В источнике
С чего всё началось
Над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении ряда лет работали западные специалисты и структуры НАТО, утверждает
российский МИД.
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