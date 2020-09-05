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REGNUM
REGNUM

МИД РФ обвинил страны НАТО в работе над веществами группы «Новичок»

В МИД РФ отметили, что специалисты многих специализированных структур НАТО и западных стран работали над веществами группы «Новичок» на протяжении ряда лет.В источнике
С чего всё началось
Над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении ряда лет работали западные специалисты и структуры НАТО, утверждает
 российский МИД.
Коммерсантъ08:35
Подробнее о событии
RT на русском

МИД РФ назвал НАТО причастным к выпуску «Новичка»

RT на русском14:15
Известия

МИД России обвинил страны Запада в работе над веществами группы «Новичок»

Известия08:14
Интерфакс

Что произошло за день: суббота, 5 сентября

Интерфакс13:40
РИА Новости

МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы «Новичок»

РИА Новости08:27
Газета.Ru

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

Газета.Ru14:05
ТАСС

МИД РФ: специалисты стран Запада много лет работали над веществами группы «Новичок»

ТАСС08:05
Lenta.ru

Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок»

Lenta.ru08:04

Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе
Известия13:59
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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости13:28
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В Мурманске рейсовый автобус сбил двух девочек на пешеходном переходе

«05.09.2020 года около 13 часов 00 минут на перекрестке улицы Папанина — улицы Челюскинцев водитель автобуса (маршрута 107) допустил наезд на двух девочек, 2004 и 2005 года рождения, на регулируемом пешеходном переходе», — уточнили в прокуратуре.
Известия09:35
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Опубликованы результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

Российские ученые представили результаты первых двух фаз клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». В рамках испытаний были проверены две формы вакцины: одна на основе аденовируса rAd26-S, другая — на базе rAd5-S.
Gazeta.SPbвчера в 11:25
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Под Вологдой поймали сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и дочки

В Вологодской области оперативникам удалось задержать сбежавшего из отделения полиции мужчину, признавшегося в убийстве жены и малолетней дочери, сообщает СУ СК России по Вологодской области.
РЕН ТВ12:32
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