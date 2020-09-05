В МИД РФ отметили, что специалисты многих специализированных структур НАТО и западных стран работали над веществами группы «Новичок» на протяжении ряда лет.

С чего всё началось Над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении ряда лет работали западные специалисты и структуры НАТО, утверждает российский МИД. Коммерсантъ 08:35