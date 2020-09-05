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REGNUM
REGNUM

МИД РФ обвинил страны НАТО в работе над веществами группы «Новичок»

В МИД РФ отметили, что специалисты многих специализированных структур НАТО и западных стран работали над веществами группы «Новичок» на протяжении ряда лет.В источнике
С чего всё началось
Над химическими соединениями, входящими в группу «Новичок», на протяжении ряда лет работали западные специалисты и структуры НАТО, утверждает
 российский МИД.
Коммерсантъ08:35
Подробнее о событии
РБК

МИД заявил о разработке схожих с «Новичком» веществ в странах НАТО

РБК09:34
Интерфакс

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

Интерфакс08:32
ТАСС

МИД РФ: специалисты стран Запада много лет работали над веществами группы «Новичок»

ТАСС08:05
Известия

МИД России обвинил страны Запада в работе над веществами группы «Новичок»

Известия08:14
RT на русском

В МИД России ответили на заявление ФРГ и Франции по Навальному

RT на русском08:13
РИА Новости

МИД назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

РИА Новости08:27
Lenta.ru

Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок»

Lenta.ru08:04

Гендиректор «СТС» рассказал о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Пятый канал, согласно высказыванию генерального директора телеканала «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, продюсеры проекта «Воронины» собирались продлить сериал на два сезона.
Гендиректор «СТС» рассказал о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева
ToDay News Ufa10:26
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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Роналду пропустит матч с Хорватией из-за укуса пчелы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч с национальной командой Хорватии в Лиге Наций из-за укуса пчелы.35-летний форвард не принимал участия в последних тренировках действующих победителей турнира из-за инфекции на пальце правой ноги.
Soccer.ru07:53