В Гааге прошли слушания по делу об инциденте в Керченском проливе. Российский МИД отметил, что остались еще "зависшие вопросы" и "принципиальные разногласия", которые пока разрешить не получилось. В частности, дипломаты настаивают на том, что процесс необходимо разделить на два этапа.

МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

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Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

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Общество В Госдуме на следующей неделе обсудят проект о домашнем насилии Рабочая группа Госдумы по обсуждению поправок к законопроекту о домашнем насилии соберется на следующей неделе, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.