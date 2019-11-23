Политика

Газета.RuГазета.RuМИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

В Гааге прошли слушания по делу об инциденте в Керченском проливе. Российский МИД отметил, что остались еще "зависшие вопросы" и "принципиальные разногласия", которые пока разрешить не получилось. В частности, дипломаты настаивают на том, что процесс необходимо разделить на два этапа.
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