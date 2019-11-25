Политика

Газета.RuГазета.RuМИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

Отмечается, что Россия удовлетворена решением арбитража в Гааге. По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
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с чего всё началось
«22 ноября в Гааге межгосударственный арбитражный трибунал... принял своё первое постановление, утвердившее порядок работы и правила процедуры арбитража», — отметили
 в российском внешнеполитическом ведомстве.
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