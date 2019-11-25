Политика
Газета.RuМИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
Отмечается, что Россия удовлетворена решением арбитража в Гааге. По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
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с чего всё началось
«22 ноября в Гааге межгосударственный арбитражный трибунал... принял своё первое постановление, утвердившее порядок работы и правила процедуры арбитража», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.RT на русском08:12
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Большинство украинцев положительно оценивают возможность прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе.
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Mail.ru Group запустит единый ID для своих сервисов
Mail.ru Group запустит единую систему авторизации Mail ID, которая обеспечит доступ ко всем продуктам экосистемы, следует из сообщения компании.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
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Генеральная прокуратура потребовала изъять имущество Маркелова, в отношении которого экс-глава региона не предоставил сведений о приобретении его на законные доходы.
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WikiLeaks уличила ОЗХО в искажении данных о химатаке в Сирии
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Началось формирование производства спутников для системы «Сфера»
Масштабный российский проект «Сфера», напомним, нацелен на формирование глобальной системы связи, в состав которой войдут более 600 спутников.
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Флагман Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти
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