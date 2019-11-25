с чего всё началось

Отмечается, что Россия удовлетворена решением арбитража в Гааге. По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

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