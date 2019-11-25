Политика
Газета.RuМИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
Отмечается, что Россия удовлетворена решением арбитража в Гааге. По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
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Общество
Россияне выбрали самые смешные названия населенных пунктов в стране
Победителем конкурса на самое веселое название населенного пункта в России стал Мутный Материк в Республике Коми — за него проголосовали 28 тыс. человек.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Кино
«Дау» Ильи Хржановского не получил прокатного удостоверения в России
Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссера Ильи Хржановского «Дау» в связи с тем, что они «содержат материалы, пропагандирующие порнографию».
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК
Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН
Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Общество
Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки
Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение транзитного договора с Россией
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит российского газа.
Хоккей
«Вашингтон» хочет провести матч НХЛ в России
Руководство хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» рассматривает идею проведения матча НХЛ в России в следующем сезоне.
Технологии
Mail.ru Group запустит единую систему авторизации для своих сервисов
Первым шагом к созданию единой системы стала подписка Combo, в которую вошли скидки и уникальные предложения от Delivery Club, "Ситимобил", "Облако Mail.ru", YouDrive и компаний-партнеров.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Политика
Зеленский рассказал, как он гордится продажей украинской земли
Нынешняя власть Украины гордится, что Верховная рада приняла закон о продаже земли в первом чтении, проголосовала за снятие моратория, заявил в своем видеообращении, обнародованном вечером 25 ноября, президент страны Владимир Зеленский.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Политика
Майкл Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку в США
Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг официально объявил, что вступает в президентскую гонку в США.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Шоу-бизнес
Жена актёра Игоря Петренко пожаловалась на нехватку денег
Жена российского актёра Игоря Петренко Кристина Бродская пожаловалась на нехватку денег.
Общество
Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат
В своем Twitter американский изобретатель опубликовал видео, на котором запечатлели противостояние нового Tesla Truck и пикапа Ford F-150, с которым сравнивают новинку.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
В кадре поп-дива засняла процесс создания своего макияжа. В качестве визажиста неожиданно для поклонников выступила сама Алла Пугачева.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Экономика
Forbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России
Лидерами рейтинга стали руководители в нефтегазовой отрасли, которые в 2019 году заработали $3,28 млн.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.