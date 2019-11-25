Политика

Газета.RuГазета.RuМИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

Отмечается, что Россия удовлетворена решением арбитража в Гааге. По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
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МИД оценил решение Гаагского суда по инциденту в Керченском проливе

РБК11:13

Россия осталась довольна решением международного арбитража по «керченскому инциденту»

Телеканал 360°10:42

МИД РФ: Москва удовлетворена решением арбитража в Гааге по инциденту в Керченском проливе

ТАСС08:56

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

Газета.Ru10:14

Россия порадовалась международному решению по конфликту с Украиной

Lenta.ru09:23

МИД оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

РИА Новости10:25

МИД России доволен решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу

RT на русском08:12
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Происшествия

МВД назвало футбол причиной массовой драки дворников в центре Москвы

ТАСС 11:08
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Россияне выбрали самые смешные названия населенных пунктов в стране

Победителем конкурса на самое веселое название населенного пункта в России стал Мутный Материк в Республике Коми — за него проголосовали 28 тыс. человек.
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Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:01
Кино

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BFM.ru 12:35
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Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:59
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Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
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Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
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Общество

Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки

Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября.
Фонтанка.Ру вчера в 13:36
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение транзитного договора с Россией

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит российского газа.
РИА Новости 10:42
Хоккей

«Вашингтон» хочет провести матч НХЛ в России

Руководство хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» рассматривает идею проведения матча НХЛ в России в следующем сезоне.
Нева Спорт 12:05
Технологии

Mail.ru Group запустит единую систему авторизации для своих сервисов

Первым шагом к созданию единой системы стала подписка Combo, в которую вошли скидки и уникальные предложения от Delivery Club, "Ситимобил", "Облако Mail.ru", YouDrive и компаний-партнеров.
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Газета.Ru 07:36
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:35
Политика

Зеленский рассказал, как он гордится продажей украинской земли

Нынешняя власть Украины гордится, что Верховная рада приняла закон о продаже земли в первом чтении, проголосовала за снятие моратория, заявил в своем видеообращении, обнародованном вечером 25 ноября, президент страны Владимир Зеленский.
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Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
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Политика

Майкл Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку в США

Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг официально объявил, что вступает в президентскую гонку в США.
Аргументы и Факты вчера в 11:36
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Жена актёра Игоря Петренко пожаловалась на нехватку денег

Жена российского актёра Игоря Петренко Кристина Бродская пожаловалась на нехватку денег.
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Общество

Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат

В своем Twitter американский изобретатель опубликовал видео, на котором запечатлели противостояние нового Tesla Truck и пикапа Ford F-150, с которым сравнивают новинку.
SpeedMe 00:19
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru вчера в 11:32
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

В кадре поп-дива засняла процесс создания своего макияжа. В качестве визажиста неожиданно для поклонников выступила сама Алла Пугачева.
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Происшествия

Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

Известия 09:53
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Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия 11:27
Экономика

Forbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России

Лидерами рейтинга стали руководители в нефтегазовой отрасли, которые в 2019 году заработали $3,28 млн.
RT на русском 11:23
Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
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