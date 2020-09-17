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Известия

МИД РФ оценил возможность открытия Европы для российских туристов

В Министерстве иностранных дел РФ назвали преждевременным обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения страны с популярными у россиян европейскими туристическими направлениями.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МИД РФ: о точных сроках открытия границ Европы для туристов из России говорить рано

С 27 марта Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. 1 августа Россия возобновила международные авиаперевозки в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа - в Швейцарию.
ТАССвчера в 15:21
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Lenta.ru

МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для россиян

Lenta.ruвчера в 16:57
URA.Ru

МИД РФ оценил возможность открытия границ Европы для россиян

URA.Ruвчера в 16:14
РЕН ТВ

МИД РФ: О сроках открытия границ Европы для россиян говорить рано

РЕН ТВвчера в 15:30
Аргументы и Факты

МИД счел преждевременными разговоры о сроках открытия Европы для россиян

Аргументы и Фактывчера в 16:06
Коммерсантъ

МИД РФ: о точных сроках открытия Европы для туристов из России говорить рано

Коммерсантъвчера в 15:48
Комсомольская правда

В МИД РФ: обсуждать конкретные сроки открытия границ Европы для россиян еще рано

Комсомольская правдавчера в 16:11
ТАСС

МИД РФ: о точных сроках открытия границ Европы для туристов из России говорить рано

ТАССвчера в 15:21

Sony объявила цену PlayStation 5

Ранее цены и дату релиза своих новых консолей объявила и компания Microsoft, чье игровое подразделение Xbox является главным конкурентом консолей Sony.
Газета.Ru02:22
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Известия17:34
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Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
РИА Новости03:07
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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