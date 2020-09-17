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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В МИД оценили возможность открытия Европы для российских туристов

В Министерстве иностранных дел заявили, что обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения с популярными у граждан России европейскими туристическими направлениями преждевременно.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МИД РФ: о точных сроках открытия границ Европы для туристов из России говорить рано

С 27 марта Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. 1 августа Россия возобновила международные авиаперевозки в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа - в Швейцарию.
ТАССвчера в 15:21
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Lenta.ru

МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для россиян

Lenta.ruвчера в 16:57
РЕН ТВ

МИД РФ: О сроках открытия границ Европы для россиян говорить рано

РЕН ТВвчера в 15:30
Комсомольская правда

В МИД РФ: обсуждать конкретные сроки открытия границ Европы для россиян еще рано

Комсомольская правдавчера в 16:11
Аргументы и Факты

МИД счел преждевременными разговоры о сроках открытия Европы для россиян

Аргументы и Фактывчера в 16:06
Коммерсантъ

МИД РФ: о точных сроках открытия Европы для туристов из России говорить рано

Коммерсантъвчера в 15:48
URA.Ru

МИД РФ оценил возможность открытия границ Европы для россиян

URA.Ruвчера в 16:14
ТАСС

МИД РФ: о точных сроках открытия границ Европы для туристов из России говорить рано

ТАССвчера в 15:21

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс06:27
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МИД предостерег США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», — говорится в сообщении.
РБК06:42
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