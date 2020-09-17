МИД РФ оценил возможность открытия Европы для российских туристов
В Министерстве иностранных дел РФ назвали преждевременным обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения страны с популярными у россиян европейскими туристическими направлениями.В источнике
С чего всё началось
МИД РФ: о точных сроках открытия границ Европы для туристов из России говорить рано
С 27 марта Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. 1 августа Россия возобновила международные авиаперевозки в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа - в Швейцарию.
ТАССвчера в 15:21
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МИД счел преждевременными разговоры о сроках открытия Европы для россиян
Аргументы и Фактывчера в 16:06
МИД РФ: о точных сроках открытия Европы для туристов из России говорить рано
Коммерсантъвчера в 15:48
В МИД РФ: обсуждать конкретные сроки открытия границ Европы для россиян еще рано
Комсомольская правдавчера в 16:11