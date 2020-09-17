«Обольстительница» Тарзана обнародовала интимные кадры со стриптизером

На девушку посыпались угрозы и обвинения в развале семьи, поэтому она решила пойти на шоу и рассказать о том, как все было 23-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая оказалась в центре скандала со стриптизером Сергеем Глушко, обнародовала интимные кадры, передав их телеканалам, сообщает "Радио Комсомольская правда".