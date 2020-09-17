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Известия

МИД РФ оценил возможность открытия Европы для российских туристов

В Министерстве иностранных дел РФ назвали преждевременным обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения страны с популярными у россиян европейскими туристическими направлениями.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МИД РФ: о точных сроках открытия границ Европы для туристов из России говорить рано

С 27 марта Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. 1 августа Россия возобновила международные авиаперевозки в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа - в Швейцарию.
ТАССвчера в 15:21
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Lenta.ru

МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для россиян

Lenta.ruвчера в 16:57
URA.Ru

МИД РФ оценил возможность открытия границ Европы для россиян

URA.Ruвчера в 16:14
РЕН ТВ

МИД РФ: О сроках открытия границ Европы для россиян говорить рано

РЕН ТВвчера в 15:30
Аргументы и Факты

МИД счел преждевременными разговоры о сроках открытия Европы для россиян

Аргументы и Фактывчера в 16:06
Коммерсантъ

МИД РФ: о точных сроках открытия Европы для туристов из России говорить рано

Коммерсантъвчера в 15:48
Комсомольская правда

В МИД РФ: обсуждать конкретные сроки открытия границ Европы для россиян еще рано

Комсомольская правдавчера в 16:11
ТАСС

МИД РФ: о точных сроках открытия границ Европы для туристов из России говорить рано

ТАССвчера в 15:21

Россия планирует купить акции «Аэрофлота» на средства из ФНБ

Минфин России намерен использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для участия в допэмиссии акций «Аэрофлота», при этом долю государства в компании планируется как минимум сохранить на текущем уровне, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Россия планирует купить акции «Аэрофлота» на средства из ФНБ
Коммерсантъвчера в 13:52
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«Обольстительница» Тарзана обнародовала интимные кадры со стриптизером

На девушку посыпались угрозы и обвинения в развале семьи, поэтому она решила пойти на шоу и рассказать о том, как все было 23-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая оказалась в центре скандала со стриптизером Сергеем Глушко, обнародовала интимные кадры, передав их телеканалам, сообщает "Радио Комсомольская правда".
Толк23:29

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости21:44
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Sony представила новый God of War

Предыдущая God of War вышла в 2018 году на PlayStation 4 и получила высокие оценки от игровых критиков, а также несколько престижных премий, в том числе The Game Awards и TIGA Awards.
Чемпионат17:02

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ru15 сентября в 11:30
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Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая прочны «как скала», что имеет большое значение для поддержания мира и безопасности в регионе и в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на интервью Ван И агентству Xinhua.
Ведомости01:11
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Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у "Спаса" в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель "Газпром-Медиа" (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и "Пятницей").
РБК00:30

NASA заявило о подготовке миссии для поиска жизни на Венере

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает проекты двух научных миссий на планеты Солнечной системы, одна из которых отправится на Венеру для поиска следов жизни на планете, сообщает Reuters.
РБК01:16

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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