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Известия

МИД РФ оценил возможность открытия Европы для российских туристов

В Министерстве иностранных дел РФ назвали преждевременным обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения страны с популярными у россиян европейскими туристическими направлениями.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МИД РФ: о точных сроках открытия границ Европы для туристов из России говорить рано

С 27 марта Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. 1 августа Россия возобновила международные авиаперевозки в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа - в Швейцарию.
ТАССвчера в 15:21
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Коммерсантъ

МИД РФ: о точных сроках открытия Европы для туристов из России говорить рано

Коммерсантъвчера в 15:48
URA.Ru

МИД РФ оценил возможность открытия границ Европы для россиян

URA.Ruвчера в 16:14
Комсомольская правда

В МИД РФ: обсуждать конкретные сроки открытия границ Европы для россиян еще рано

Комсомольская правдавчера в 16:11
Аргументы и Факты

МИД счел преждевременными разговоры о сроках открытия Европы для россиян

Аргументы и Фактывчера в 16:06
Lenta.ru

МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для россиян

Lenta.ruвчера в 16:57
РЕН ТВ

МИД РФ: О сроках открытия границ Европы для россиян говорить рано

РЕН ТВвчера в 15:30
ТАСС

МИД РФ: о точных сроках открытия границ Европы для туристов из России говорить рано

ТАССвчера в 15:21

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Больше 1000 кузбасских семей переселят из аварийного жилья досрочно

Увеличение финансирования ускорит реализацию программы примерно на год, это значит, что более тысячи семей смогут на год раньше отпраздновать новоселье, — написал в своём telegram-канале губернатор Сергей Цивилёв.
НГС.Кемерово22:21

Эксперт назвал самые защищенные от прослушки телефоны

"При наличии специализированного оборудования, которое при желании может приобрести любой, получение смыслового содержания разговора может происходить практически в режиме реального времени", — отметил эксперт.
Газета.Ru20:56
3

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфаксвчера в 14:35
15

Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.
URA.Ru15 сентября в 08:44
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США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известиявчера в 19:23
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Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.
Известиявчера в 15:42
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ru15 сентября в 11:30
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Ученый оценил версию появления жизни на Венере из-за советских зондов

Заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин прокомментировал версию о том, что микроорганизмы на Венеру могли быть занесены советскими посадочными станциями миссий «Венера» и «Вега».
Известия18:40