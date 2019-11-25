Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России. В решении были учтены все «принципиальные предложения» российской стороны, заявили в ведомстве.
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Россия порадовалась международному решению по конфликту с Украиной

Lenta.ru09:23

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Коммерсантъ12:53

МИД оценил решение Гаагского суда по инциденту в Керченском проливе

РБК11:13

МИД оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

РИА Новости10:25

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

Газета.Ru14:37

МИД РФ: Москва удовлетворена решением арбитража в Гааге по инциденту в Керченском проливе

ТАСС08:56

МИД России доволен решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу

RT на русском08:12
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Спорт

Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Известия 14:09
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Известия 15:13
Футбол

Футболисты «Лечче» ушли от поражения в матче с «Кальяри»

Встреча, состоявшаяся в Лечче, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Жуан Педро Галвао (30-я минута, с пенальти) и Раджа Наингголан (67), у хозяев отличились Джанлука Лападула (83, с пенальти) и Марко Кальдерони (90+1).
РИА Новости 11:30
Происшествия

В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

Коммерсантъ 08:59
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
Происшествия

Подозреваемого в нападении на детского врача в Пскове задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы, сообщает пресс-служба областного управления СК.
РИА Новости 12:24
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru вчера в 11:32
Происшествия

Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Русская Планета 12:02
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Tvoe-avto.com 22 ноября в 06:39
Общество

Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
RT на русском 13:23
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерах

Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерных изображениях, которые представил инсайдер OnLeaks, собрав все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке южнокорейского производителя электроники.
UfacityNews.ru вчера в 15:26
Игры

Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII

Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.
Игромания.ру 11:44
Спорт

Михаил Бутов: ОКР подталкивает ВФЛА к переменам

Очень надеюсь, что эта угроза со стороны ОКР подтолкнет руководство ВФЛА принять решение о созыве внеочередной конференции.
Советский спорт 12:30
Общество

Эксперт оценил последствия исчерпания запаса IP-адресов в России

Если свободные комбинации закончились, то всегда можно придумать новый номер, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, комментируя сообщение о том, что в России закончились IP-адреса.
Взгляд.ру 15:00
Технологии

Создатель интернета призывает сделать его безопасным

Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.
ТАСС 07:54
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Авто

Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» зимой

Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле замерзают зимой чаще всего, и дал совет водителям, что нужно делать, чтобы этого избежать.
Экономика сегодня 23 ноября в 10:07
Шоу-бизнес

Малинин назвал Агузарову и Ветлицкую «вылезшими мертвецами»

News.ru вчера в 12:53
Происшествия

В Черном море утонули свыше 14 тысяч овец

Комсомольская правда 00:03
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Технологии

Алгоритм установил, кто писал вместо Шекспира

Как отмечает MIT, для Флетчера были характерны определенные особенности письменной речи, которых избегал Шекспир: например, Флетчер часто употребляет "ye" вместо "you" и "’em" вместо "them".
Хайтек+ 06:30
Автоспорт

Вернь: Гасли лучше Квята, и «Торо Россо» больше поддерживает Пьера

Экс-пилот Формулы-1, двукратный чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь поделился мыслями о нынешнем положении гонщика «Торо Россо» Пьера Гасли.
Чемпионат 12:07
Наука

В России получен патент на сенсор примесей в воде

Изобретатели университета ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) получили патент на уникальный недорогой сенсор определения примесей в воде.
МонаВиста 04:45
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Политика

Массовый митинг проходит у здания парламента в Тбилиси

Скандальное голосование Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему.
Газета.Ru 14:36
Армия и оружие

Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России

Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Экономика сегодня вчера в 05:58
Политика

Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата

Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
REGNUM 12:36
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 15:09
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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