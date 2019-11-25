Политика
КоммерсантъМИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России. В решении были учтены все «принципиальные предложения» российской стороны, заявили в ведомстве.
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Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Футбол
Футболисты «Лечче» ушли от поражения в матче с «Кальяри»
Встреча, состоявшаяся в Лечче, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Жуан Педро Галвао (30-я минута, с пенальти) и Раджа Наингголан (67), у хозяев отличились Джанлука Лападула (83, с пенальти) и Марко Кальдерони (90+1).
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
Подозреваемого в нападении на детского врача в Пскове задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы, сообщает пресс-служба областного управления СК.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Происшествия
Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей
Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России
Общество
Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерах
Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерных изображениях, которые представил инсайдер OnLeaks, собрав все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке южнокорейского производителя электроники.
Игры
Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII
Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.
Спорт
Михаил Бутов: ОКР подталкивает ВФЛА к переменам
Очень надеюсь, что эта угроза со стороны ОКР подтолкнет руководство ВФЛА принять решение о созыве внеочередной конференции.
Общество
Эксперт оценил последствия исчерпания запаса IP-адресов в России
Если свободные комбинации закончились, то всегда можно придумать новый номер, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, комментируя сообщение о том, что в России закончились IP-адреса.
Технологии
Создатель интернета призывает сделать его безопасным
Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» зимой
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле замерзают зимой чаще всего, и дал совет водителям, что нужно делать, чтобы этого избежать.
Шоу-бизнес
Малинин назвал Агузарову и Ветлицкую «вылезшими мертвецами»
Происшествия
В Черном море утонули свыше 14 тысяч овец
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Технологии
Алгоритм установил, кто писал вместо Шекспира
Как отмечает MIT, для Флетчера были характерны определенные особенности письменной речи, которых избегал Шекспир: например, Флетчер часто употребляет "ye" вместо "you" и "’em" вместо "them".
Автоспорт
Вернь: Гасли лучше Квята, и «Торо Россо» больше поддерживает Пьера
Экс-пилот Формулы-1, двукратный чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь поделился мыслями о нынешнем положении гонщика «Торо Россо» Пьера Гасли.
Наука
В России получен патент на сенсор примесей в воде
Изобретатели университета ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) получили патент на уникальный недорогой сенсор определения примесей в воде.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Политика
Массовый митинг проходит у здания парламента в Тбилиси
Скандальное голосование Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему.
Армия и оружие
Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России
Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.