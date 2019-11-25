Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России. В решении были учтены все «принципиальные предложения» российской стороны, заявили в ведомстве.

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Гаджеты Nokia опубликовала первый тизер грядущей новинки На официальном аккаунте компании Nokia в социальной сети Twitter был опубликован твит о скорой презентации нового смартфона.

Происшествия Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Культура Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Спорт СМИ: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года, сообщает New York Times.

Технологии Создатель Интернета призвал сделать его безопасным Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.

Футбол Болельщики «Спартака» в очередной раз оскорбили Артема Дзюбу Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" во время матча с екатеринбургским "Уралом" начали выкрикивать оскорбления в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

Политика Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.

Общество Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.

Здоровье Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ в России Количество новых случаев заражения ВИЧ за январь — октябрь 2019 года снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.