Политика
КоммерсантъМИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России. В решении были учтены все «принципиальные предложения» российской стороны, заявили в ведомстве.
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Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Как оказалось, этому подвержены большинство «американцев» — Chrysler и Dodge: неродной пробег встречается у 53% и 49% машин этих марок соответственно.
Гаджеты
Nokia опубликовала первый тизер грядущей новинки
На официальном аккаунте компании Nokia в социальной сети Twitter был опубликован твит о скорой презентации нового смартфона.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове
В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Музыка
Участница из Польши победила на детском «Евровидении»
Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК
Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Спорт
СМИ: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года, сообщает New York Times.
Общество
Разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась в возрасте 93 лет
Знаменитая советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов во второй раз выгнал Светлану Филию из шоу «План Б»
Политика
Вице-губернатор Любовь Совершаева покидает Смольный
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Технологии
Создатель Интернета призвал сделать его безопасным
Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.
Футбол
Болельщики «Спартака» в очередной раз оскорбили Артема Дзюбу
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" во время матча с екатеринбургским "Уралом" начали выкрикивать оскорбления в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии
Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил тоскующих по нему женщин
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, военнослужащие были очень рады видеть лидера своей страны, поскольку "они денно и нощно тосковали по великому вождю".
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
Общество
Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат
В своем Twitter американский изобретатель опубликовал видео, на котором запечатлели противостояние нового Tesla Truck и пикапа Ford F-150, с которым сравнивают новинку.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Здоровье
Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ в России
Количество новых случаев заражения ВИЧ за январь — октябрь 2019 года снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Технологии
Google прокомментировала ситуацию с 4K и 60 FPS в Stadia
По данным ресурса 9to5google, многие игры не работают в разрешении 4K при 60 FPS.
Общество
В центре Москвы сегодня прошла акция против домашнего насилия
Сегодня соавтор законопроекта о домашнем насилии депутат Оксана Пушкина обратилась в МВД с требованием возбудить в отношении "Сорок сороков" уголовное дело.