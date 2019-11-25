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МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Футбол Гендиректор оргкомитета Евро-2020 отреагировал на заявление WADA Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин отреагировал на заявление комиссии по соответствию Всемироного антидопингового агентства (WADA) о том, что Российская Федерация может лишиться права на проведение международных соревнований.

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