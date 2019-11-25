Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

В МИД отметили, что Россия полностью удовлетворена решением, "в котором учтены все ее предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража". Украинская провокация Три корабля ВМС Украины ровно год назад — 25 ноября 2018-го — нарушили границу России.
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МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

РИА Новости10:25

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Коммерсантъ12:53

МИД оценил решение Гаагского суда по инциденту в Керченском проливе

РБК11:13

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

Газета.Ru14:37

МИД РФ: Москва удовлетворена решением арбитража в Гааге по инциденту в Керченском проливе

ТАСС08:56

Москва удовлетворена решением арбитража в Гааге по керченскому инциденту

Известия08:36

МИД России доволен решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу

RT на русском08:12
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Политика

Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС США

Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС Соединённых Штатов Америки Ричарда Спенсера.
Ореанда-Новости 09:08
Футбол

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 отреагировал на заявление WADA

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин отреагировал на заявление комиссии по соответствию Всемироного антидопингового агентства (WADA) о том, что Российская Федерация может лишиться права на проведение международных соревнований.
Газета.Ru 18:14
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 12:41
Политика

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

Крым собирается созвать международный общественный трибунал по провокации, которую устроили год назад украинские военные в Керченском проливе, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РЕН ТВ вчера в 23:30
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Музыка

Польша победила на «Детском Евровидении-2019»

Sputnik Таджикистан вчера в 12:21
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Здоровье

Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в России зарегистрировано снижение числа людей, заразившихся ВИЧ в 2019 году.
Политика Сегодня 05:37
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Футбол

Глава VAR в России сообщил, сколько ключевых ошибок было исправлено видеосистемой в первой половине чемпионата

Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин рассказал об особенностях работы проекта, а также сколько ключевых судейских ошибок было исправлено по итогам первой части сезона.
Матч ТВ 11:53
Политика

Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США

Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Ведомости 15:57
Армия и оружие

Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой

Avia.pro 04:48
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Российская газета 01:41
Кино

«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Аргументы и Факты 11:27
Футбол

Егоров ответил на претензии «Ростова» из-за пенальти в игре с «Динамо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал действия судьи Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Динамо».
РБК 06:30
Кино

Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном

Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
РИА Новости 05:04
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Армия и оружие

Турция поставила С-400 на дежурство вопреки угрозам США

REGNUM 17:25
Происшествия

МВД назвало футбол причиной массовой драки дворников в центре Москвы

ТАСС 11:08
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Вечерняя Москва 11:20
Энергетика

Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках

Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.
Expert.ru 04:45
Технологии

Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
URA.Ru 16:55
Политика

Правительство Швеции перестанет именовать Белоруссию «Белой Россией»

В Стокгольме правительство Швеции, идя навстречу просьбам белорусских властей, отказалось от использования в официальных документах названия Белоруссии шведским словом Vitryssland (Белая Россия).
Радио Голос Балтии 07:12
Финансы

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
РБК вчера в 20:48
Шоу-бизнес

О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети

В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Privet-Rostov.ru 08:35
Экономика

«Сахалин Энерджи» опять возглавила рейтинг открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической ответственности

Четвертый год подряд "Сахалин Энерджи" возглавляет рейтинг открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической ответственности.
Сахалин.Инфо 18:37
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости 12:21
Наука

Ученые выяснили, какие состояния при беременности связаны с последующим ожирением у ребенка

Naked Science 17 ноября в 19:02
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
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