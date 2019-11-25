Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

В МИД отметили, что Россия полностью удовлетворена решением, "в котором учтены все ее предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража". Украинская провокация Три корабля ВМС Украины ровно год назад — 25 ноября 2018-го — нарушили границу России.
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Россия порадовалась международному решению по конфликту с Украиной

Lenta.ru09:23

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Коммерсантъ12:53

МИД оценил решение Гаагского суда по инциденту в Керченском проливе

РБК11:13

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

РИА Новости10:25

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

Газета.Ru14:37

МИД РФ: Москва удовлетворена решением арбитража в Гааге по инциденту в Керченском проливе

ТАСС08:56

МИД России доволен решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу

RT на русском08:12
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:14, Вашингтон
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Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Технологии

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Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
URA.Ru 16:55
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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 15:19
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Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

Газета.Ru 10:40
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Митингующие в Тбилиси пикетируют парламент

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WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
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Установлена учеными наименее уязвимая для рака группа крови.
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Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
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Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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Будет ли продлена дорога до Владивостока, зависит от социально-экономического развития страны.
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США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

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В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

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В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

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Занятие любовью помогает мухам улучшить память

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Если вы сможете правильно выстроить по графику и плану каждый свой день на этой неделе, чтобы времени хватало и на работу, и на личную жизнь, и на отдых, то вами будут довольны и начальник, и коллеги, и родные люди, и сами будете довольны собой, и окружающими.
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