Политика
Мойка78В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине
В российском МИД не понимают, как передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина и России достигли договоренности по передаче Киеву задержанных год назад кораблей.
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с чего всё началось
Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.Коммерсантъ15 ноября в 11:41
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МИД РФ не связывает вопрос передачи Украине задержанных кораблей с нормандским саммитом
Говорит Москвавчера в 09:30
Россия не связывает передачу задержанных в Керченском проливе кораблей с саммитом
Коммерсантъвчера в 09:27
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