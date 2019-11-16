Политика

Мойка78Мойка78В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине

В российском МИД не понимают, как передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина и России достигли договоренности по передаче Киеву задержанных год назад кораблей.
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с чего всё началось

Россия готова отдать Украине задержанные корабли до саммита в «нормандском формате»

Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.
Коммерсантъ15 ноября в 11:41

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МИД РФ не связывает вопрос передачи Украине задержанных кораблей с нормандским саммитом

Говорит Москвавчера в 09:30

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

Газета.Ruвчера в 09:27

В МИД ответили на сообщение о планах передать Украине задержанные корабли

РБКвчера в 06:59

Россия открестилась от планов вернуть Украине военные корабли

Lenta.ruвчера в 08:01

МИД ответил на сообщения о планах вернуть Украине задержанные корабли

Ведомостивчера в 07:55

Россия не связывает передачу задержанных в Керченском проливе кораблей с саммитом

Коммерсантъвчера в 09:27

В МИД России назвали условия возврата украинских кораблей

URA.Ruвчера в 08:14
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Происшествия

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Общество

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Стерлеград вчера в 22:00
Экономика

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С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
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Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
РБК вчера в 22:51
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
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Опубликована переписка убитой аспирантки Анастасии Ещенко с подругой

Ivbg.ru 15 ноября в 08:51
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Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
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Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
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Гаджеты

Эксперты назвали скрытую угрозу со стороны бюджетных смартфонов

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OAnews вчера в 20:00
Общество

В Польше обнаружены теплицы Гитлера

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Здоровье

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В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.
Российская газета вчера в 19:31
Наука

Успех в изучении иностранных языков зависит от схожести с родным

Немецкие эксперты провели исследование, и оказалось, что успех обучения иностранному языку напрямую зависит от его схожести с родным для человека.
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Интернет

Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру

Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Профиль вчера в 15:21
Происшествия

Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

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Политика

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Футбол

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Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
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Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
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В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
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Космос

Китайский ровер обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество

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Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
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В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
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Молодежная сборная России обыграла Латвию

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (до 21 года) молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Латвии – 2:0.
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Каким образом кофе может продлить жизнь

Продолжительность жизни человека зависит от самых разных факторов, включая генетику и правильное питание.
MedikForum.ru 14 ноября в 02:27
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