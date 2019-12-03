Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД РФ опроверг сообщения о расширении «нормандского формата»

Никаких дискуссий о расширении "нормандского формата" не ведутся. Об этом сообщили в российском МИДе в ответ на заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла.
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В МИД заявили об отсутствии дискуссий о расширении «нормандского формата»

РБК14:14

В МИД РФ отрицают дискуссии о расширении «нормандского формата»

Коммерсантъ13:53

В Госдепе рассказали о дискуссиях по расширению нормандского формата

RT на русском11:10

В МИДе ответили США на заявления о возможном расширении «нормандского формата»

Взгляд.ру12:36

В МИД РФ сообщили, что никакие дискуссии о расширении «нормандского формата» не ведутся

ТАСС12:29

В МИД опровергли сообщения о расширении «нормандского формата»

РИА Новости14:41

Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»

REGNUM11:41
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Происшествия

Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

Российская газета 13:48
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
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Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
RT на русском 15:02
Музыка

Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной

Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Культуромания 11:35
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru 14:29
Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Lenta.ru 13:19
Гаджеты

В России выпустили телефон из 90-х

Стоит особенно отметить габариты телефона: 195 х 45 х 62,2 мм, а вес составляет 352 грамма.
The GEEK 12:25
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Кино

В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru вчера в 07:08
Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
RT на русском 14:49
Происшествия

Появилось видео с ребенком, сбежавшим от отчима-убийцы в Татарстане

РИА Новости 14:45
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости вчера в 04:17
Хоккей

Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»

Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 10:06
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru 02:39
Религия

4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы

В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Фома вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной

Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Экспресс газета 08:14
Авто

Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой

Автомобильная команда крымских конструкторов провела тест-драйв второй модели родстера «Крым».
Car.ru вчера в 05:14
Авто

Datsun не собирается покидать рынок России

Автоновости дня вчера в 14:44
Происшествия

Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике на Захарьевской улице фанатов московского «Спартака».
RT на русском 11:03
Футбол

«Марсель» обыграл «Анже» и подобрался к «ПСЖ» на расстояние двух очков

Благодаря победе «Марсель» укрепил свои позиции в турнирной таблице (второе место, 31 очко) и подобрался к лидеру сезона — «ПСЖ» — на расстояние двух очков, однако у парижан есть два матча в запасе.
Sport24.ru 14:55
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Футбол

Лионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира

Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
МК-Спорт вчера в 15:45
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
Экономика

«Транснефть» закрыла пробой миллиардами

Компания зарезервировала 23 млрд рублей на компенсацию за загрязнение нефти «Транснефть» решила перестраховаться и зарезервировала 23 млрд руб. на компенсации нефтекомпаниям за поставки загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба».
Коммерсантъ 29 ноября в 17:32
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В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки

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Транспорт

Проезд в метро Москвы подорожает

Подорожают также льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов: на наземном транспорте билет на месяц будет стоить 265 рублей вместо 260, на три месяца — 795 рублей вместо 780; в метро, МЦК и МЦД билет на месяц обойдется в 405 рублей вместо 395, на три месяца — в 1215 рублей вместо 1185.
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У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких

StarHit.ru 01 декабря в 13:00
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Футбол

Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы

Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.
RT на русском 11:55
Политика

Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг оспорил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Парламентская газета 07:43
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