Политика
Российская газетаМИД РФ опроверг сообщения о расширении «нормандского формата»
Никаких дискуссий о расширении "нормандского формата" не ведутся. Об этом сообщили в российском МИДе в ответ на заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла.
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Происшествия
Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Политика
Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Гаджеты
В России выпустили телефон из 90-х
Стоит особенно отметить габариты телефона: 195 х 45 х 62,2 мм, а вес составляет 352 грамма.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Хоккей
Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»
Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Религия
4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы
В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Авто
Родстер «Крым» преодолел тестовый пробег с одной поломкой
Автомобильная команда крымских конструкторов провела тест-драйв второй модели родстера «Крым».
Авто
Datsun не собирается покидать рынок России
Происшествия
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
Болельщики санкт-петербургского «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике на Захарьевской улице фанатов московского «Спартака».
Футбол
«Марсель» обыграл «Анже» и подобрался к «ПСЖ» на расстояние двух очков
Благодаря победе «Марсель» укрепил свои позиции в турнирной таблице (второе место, 31 очко) и подобрался к лидеру сезона — «ПСЖ» — на расстояние двух очков, однако у парижан есть два матча в запасе.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Футбол
Лионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира
Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Экономика
«Транснефть» закрыла пробой миллиардами
Компания зарезервировала 23 млрд рублей на компенсацию за загрязнение нефти «Транснефть» решила перестраховаться и зарезервировала 23 млрд руб. на компенсации нефтекомпаниям за поставки загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба».
Транспорт
Проезд в метро Москвы подорожает
Подорожают также льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов: на наземном транспорте билет на месяц будет стоить 265 рублей вместо 260, на три месяца — 795 рублей вместо 780; в метро, МЦК и МЦД билет на месяц обойдется в 405 рублей вместо 395, на три месяца — в 1215 рублей вместо 1185.
Шоу-бизнес
У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Футбол
Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы
Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг оспорил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.