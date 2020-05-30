Политика

ИзвестияИзвестияМИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой. Об этом ведомство сообщило в субботу, 30 мая.
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