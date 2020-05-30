Политика
ИзвестияМИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой. Об этом ведомство сообщило в субботу, 30 мая.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия
Два боевика убиты в ингушской Сунже
Коммерсантъ 12:32
Шоу-бизнес
Состояние Натальи Вавиловой после смерти мужа становится все хуже
Экспресс газета 07:12
Армия и оружие
Международные учения Sea Breeze-2020 пройдут бесконтактно
Командование военно-морских сил ВС Украины сообщило о планах провести международные учения Sea Breeze-2020 бесконтактно из-за пандемии коронавируса.
News.ru 12:48
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Политика
Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Новая газета вчера в 01:44
Общество
Россия вновь приостановила транзит газа через Польшу
Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал - Европа» вновь снизился до нулевого уровня, свидетельствуют данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gastransport.
Rambler News Service 28 мая в 03:11
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Общество
Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома
На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 10:02
Игры
На презентации PlayStation 5 могут показать Horizon Zero Dawn 2
После официального анонса Sony о презентации PlayStation 5 в Сети начало появляться ещё больше спекуляций о консоли нового поколения и «стартовом» списке игр.
VistaNews 09:17
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 08:32
Общество
Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата
Власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.
RT на русском 10:55
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 08:27
Космос
Элон Маск сказал, что 4 года работал над новыми космическими скафандрами SpaceX
AstroNews.ru вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Единоборства
Джон Джонс потребовал уволить себя из UFC
FightTime.ru 03:02
Армия и оружие
Власти ЛНР обозначили условия прекращения режима боевой готовности
Как отметил в рамках брифинга Владислав Дейнего, речь о снятии режима повышенной боевой готовности, введенного ранее ЛНР, может идти только в случае принятия Киевом дополнительного пакета мер.
RuNews24.ru вчера в 12:13
Общество
Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов
В Крыму объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса в сезон 2020 года будут включаться в работу в три этапа, на первом из которых здравницы с медицинскими лицензиями откроются только для самих крымчан.
Российская газета 10:53
Происшествия
Установлены личности почти половины участников перестрелки под Киевом
МВД Украины установило личности 28 участников перестрелки городе Бровары, сообщила 30 мая пресс-служба министерства.
ИА Красная Весна 10:24
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия вчера в 11:24
Здоровье
Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание
Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru вчера в 12:17
Футбол
Зелимхан Бакаев: «Уже терпения нет, хочу тренироваться»
Бомбардир.ру 09:33
Культура
Старейший актер российского театра умер от коронавируса
Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:48
Политика
В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя
Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.
РИА Новости 08:34
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
РИА Новости 11:44
Транспорт
Петербуржцы начали массово активировать льготные проездные
Ранее сообщалась, что с 29 по 30 июня, пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных билетов (при этом записанные на карте деньги полностью восстановятся).
Piter.tv 06:06