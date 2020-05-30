Политика
ИзвестияМИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой. Об этом ведомство сообщило в субботу, 30 мая.
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
Футбол
Анюков: «Переход в „Зенит“ не был предательством»
Свой переход из «Крыльев Советов» в «Зенит» Анюков не считает предательством.
Евро-футбол.ру 11:13
Политика
Путин: переговоров с США по СНВ-3 не удалось начать
«Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать», — сказал Путин.
REGNUM 07:11
Игры
Naughty Dog показала геймплей The Last of Us: Part 2 на видео
Креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн представил 20-минутное видео с игровым процессом The Last of Us: Part 2 в ходе презентации игры на State of Play и поделился некоторыми подробностями будущей новинки.
Народные новости 10:53
Общество
Роспотребнадзор назвал условия для открытия храмов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия религиозных учреждений.
РБК вчера в 21:21
Экономика
Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон
Кабмин РФ утвердил создание трех особых экономических зон с общим объемом инвестиций резидентов более 35 миллиардов рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития.
РИА Новости 10:42
Происшествия
Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа
Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
Общество
Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
Политика
Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
Хоккей
В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина
Приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ, предложили переименовать в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Metaratings вчера в 05:13
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей
На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста.
Live24 вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Состояние Натальи Вавиловой после смерти мужа становится все хуже
Экспресс газета 07:12
Общество
Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году
В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ 11:19
Общество
О добровольцах для испытания вакцины от коронавируса рассказал Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» заявил, что в ближайшие две недели в России планируют начать проводить клинические испытания вакцины от коронавируса.
Live24 07:09
Общество
Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
Футбол
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
RT на русском 09:08
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «Давно простила и отпустила в новую жизнь Петросяна»
В недавнем интервью изданию «Вечерняя Москва» Елена Степаненко в очередной раз коснулась темы развода с Евгением Петросяном.
МонаВиста 10:54
Здоровье
Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи
На свой странице в Инстаграме главный онколог российского Минздрава, академик РАН Андрей Каприн назвал признаки, указывающие на злокачественные изменения: стремительный рост родинки, изменение ее цвета, формы, появление зуда или неприятных ощущений.
Московский Комсомолец в Марий Эл 10:46
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Политика
Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»
Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
Киберспорт
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Общество
Электронную систему учета туристов создают в Крыму
Электронная система учета и регистрации туристов будет создана в Крыму, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение министерства внутренней политики, информации и связи региона.
Газета.Ru 11:36