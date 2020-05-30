Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой. Об этом ведомство сообщило в субботу, 30 мая.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6,4K

Политика Путин: переговоров с США по СНВ-3 не удалось начать «Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать», — сказал Путин. 20

Игры Naughty Dog показала геймплей The Last of Us: Part 2 на видео Креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн представил 20-минутное видео с игровым процессом The Last of Us: Part 2 в ходе презентации игры на State of Play и поделился некоторыми подробностями будущей новинки. 40

Экономика Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон Кабмин РФ утвердил создание трех особых экономических зон с общим объемом инвестиций резидентов более 35 миллиардов рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития. 2

Общество Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки. 34

Здоровье Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста. 35

Общество Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов. 276

Общество О добровольцах для испытания вакцины от коронавируса рассказал Мурашко Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» заявил, что в ближайшие две недели в России планируют начать проводить клинические испытания вакцины от коронавируса. 21

Космос Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 748

Здоровье Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи На свой странице в Инстаграме главный онколог российского Минздрава, академик РАН Андрей Каприн назвал признаки, указывающие на злокачественные изменения: стремительный рост родинки, изменение ее цвета, формы, появление зуда или неприятных ощущений. 9

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,5K