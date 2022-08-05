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МИД РФ опубликовал новый список невъездных граждан Канады

Очередной «стоп-лист» из 62 фамилий канадских граждан опубликован
 5 августа пресс-службой МИД РФ.
REGNUM
В черный список попали сотрудники аппарата вице-премьера Христи Фриланд, глава разведывательного командования ВС Канады Майкл Райт, заместитель главы командования сил специальных операций Стивен Хантер.
РБК
Во вторник правительство Канады объявило о расширении санкционного списка против России.
Взгляд.ру
"С учетом постоянно "штампуемых" Канадой все новых русофобских санкций в ближайшее время будет объявлено о дальнейших ответных мерах российской стороны", - заключили в дипломатическом ведомстве РФ.
РИА Новости

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МИД РФ опубликовал новый список невъездных граждан Канады
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