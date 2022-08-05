В черный список попали сотрудники аппарата вице-премьера Христи Фриланд, глава разведывательного командования ВС Канады Майкл Райт, заместитель главы командования сил специальных операций Стивен Хантер.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской телеведущей Янины Соколовой, которая выступала в эфире с призывами убивать русских людей.
"Сегодня во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС", — заявил представитель новой военно-гражданской администрации города.
По данным штаба, украинский военные атаковали Киевский район Донецка, когда на пересечении проспекта Киевского и проспекта Партизанского в пассажирский автобус, следующий по маршруту номер 19, попал боеприпас.
Ведущий отметил, что хочет со своей стороны внести "несколько рациональных предложений", в частности, "законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения", а также "изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома Back in USSR".