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Известия
Известия

МИД РФ осудил передачу биоматериалов Навального лабораториям ОЗХО

Москва негативно относится к передаче Берлином биоматериалов российского блогера Алексея Навального сертифицированным Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) лабораториям ФРГ, Франции и Швеции, сообщили в МИД РФ 17 сентября.В источнике
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ТАСС

Россия негативно оценивает скрытую передачу ФРГ проб Навального Франции и Швеции

ТАССвчера в 13:10
Газета.Ru

Россия осудила Германию за скрытную передачу биоматериалов Навального

Газета.Ruвчера в 13:29
ИА Новороссия

РФ негативно оценила скрытую передачу ФРГ проб Навального другим странам

ИА Новороссиявчера в 13:25
Известия

МИД РФ осудил передачу биоматериалов Навального лабораториям ОЗХО

Известиявчера в 13:20
Взгляд.ру

МИД осудил превращение ОЗХО «в грязный инструмент» Запада

Взгляд.рувчера в 15:44

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии

17 сентября Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой не признал Александра Лукашенко легитимным президентом и требует введения санкций против Минска и граждан России, "поддерживавших Лукашенко".
МонаВиставчера в 11:33
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Завершились испытания боевого вертолета Ка-52К «Катран»

Генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов», Герой России Сергей Михеев заявил о завершении всех этапов испытаний и готовности к серийному производству морских вертолетов Ка-52К «Катран».
Военное деловчера в 00:08
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МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провел тайную операцию по забору биоматериала оппозиционера Алексея Навального, при этом ФРГ отказывала России в содействии, заявил российский МИД.
Коммерсантъвчера в 13:53

Раскрыто содержание второй прощальной записки погибшего в СИЗО Тесака

В качестве вещественного доказательства на изучение экспертам-криминалистам была отправлена вторая прощальная записка Максима Марцинкевича, чье тело было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО.
Дни.рувчера в 03:59
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Депутат Лебедев считает, что в вылете «Динамо» виноваты проблемы в российском футболе

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал поражение московского «Динамо» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2).
RT на русском17:00

США ответили на предложение Германии по выкупу «Северного потока-2»

Американские власти ответили на инициированную ФРГ сделку по «Северному потоку-2», согласно которой Германия предложила выделить 1 млрд евро на постройку 2-х терминалов по приему СПГ из США.
Infox.ruвчера в 15:36
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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