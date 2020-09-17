МИД РФ осудил передачу биоматериалов Навального лабораториям ОЗХО
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Москва негативно относится к передаче Берлином биоматериалов российского блогера Алексея Навального сертифицированным Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) лабораториям ФРГ, Франции и Швеции, сообщили в МИД РФ 17 сентября.В источнике
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