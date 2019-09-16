Политика
News.ruМИД РФ осудил удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии
Департамент информации и печати МИД РФ распространил заявление, в котором выразил серьёзную обеспокоенность в связи с атакой на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Ведомство рекомендует не спешить делать выводы о виновниках атаки и не нагнетать страсти вокруг Ирана.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Армия и оружие
Премьер Пакистана: стремимся избежать ядерной войны с Индией
Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что стремится всеми силами избежать ядерной войны с Индией, так как она будет иметь разрушительные последствия для всего континента.
REGNUM 04:49
Энергетика
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
«Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты», – цитирует РИА «Новости» сообщение агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Взгляд.ру 10:22
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании трех человек. Документы опубликованы на портале правовой информации.
РБК 10:31
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Политика
Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию
Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
Известия вчера в 22:21
Политика
Пакт Молотова-Риббентропа стал достижением дипломатии, заявил Иванов
По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии.
РИА Новости 09:21
Футбол
Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме
Бомбардир.ру 10:39
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь
Владимир Фриске, отец скончавшейся от опухоли мозга известной певицы, призвал чаще привозить к больной Анастасии Заворотнюк дочь.
News.ru 09:23
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Политика
Власти Крыма не исключают введения второго названия республики
Заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключает введения второго названия республики - Таврида, сообщил он в понедельник в ходе симпозиума, посвященного развитию связей полуострова с Грецией.
ТАСС 10:29
Общество
С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск
Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.
Радио Комсомольская правда 01:58
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Общество
Рекламу «кастрации неверных мужей» в Петербурге признали антизаконной
Комиссия Санкт-Петербургского Управления ФАС России признала нарушение федерального закона в рекламе ветеринарной клиники.
REGNUM 08:57
Экономика
Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».
Ведомости 13 сентября в 11:46
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Технологии
Сайт Росстата подвергся DDOS-атаке
Новый сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей 07:19
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Происшествия
Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе
Газета.Ru 08:31