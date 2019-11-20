Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАрмия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии

В Израиле добавили, что атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии. В заявлении военных отмечается, что удары были нанесены по 20 целям, более половины из которых принадлежали иранским силам.
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Израиль нанёс авиаудары по территории Сирии

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МИД РФ осудил удары Израиля по Сирии

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Нетаньяху прокомментировал удары по иранским объектам в Сирии

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Израильская авиация бомбит Дамаск

Вести.UZ03:08
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Путин назвал Зеленского симпатичным человеком

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского искренним и симпатичным человеком.
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В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
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На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

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Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

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Газета.Ru 04:50
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Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

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Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
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Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
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Рэперша Hofmannita напала на полицейского в аэропорту Петербурга

Lenta.ru 06:58
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Внеочередной медосмотр для водителей хотят ввести в России

В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
REGNUM 06:48
Политика

В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 05:41
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Общество

Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Lenta.ru 06:06
Происшествия

Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе

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Lenta.ru 07:09
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Транспорт

Путин примет участие в церемонии открытия движения по МЦД 21 ноября

Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по Московским центральным диаметрам, сообщается на сайте Кремля.
РИАМО 07:22
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
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Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
Экономика

Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам

Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
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Общество

Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова

Экс-министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, ставший фигурантом дела о хищении, создал целую сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank.
BFM.ru 07:11
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Путин прокомментировал вопрос строительства ВСМ: Нужно посчитать

Президент России Владимир Путин прокомментировал тему строительства высокоскоростных магистралей в стране.
Накануне.Ru 07:43
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Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 07:08
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Армия и оружие

Курды извинились перед российскими военными

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Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
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Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы

Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
REGNUM 07:45
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Правила строительства в России решили кардинально изменить

С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила строительства жилья.
Lenta.ru 07:27
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«Тоттенхэм» назначил главным тренером Моуринью

Pravda.Ru 02:08
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