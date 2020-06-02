В результате нападения Руссел получила многочисленные травмы, в том числе и огнестрельные ранения. В МИД высказали крайнее возмущение жестоким обращением сотрудников правопорядка США в отношении представителей международных СМИ, освещающих протесты в стране.

Общество Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты. 60

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 179

Космос В кораблях Маска нашли заимствование у россиян «Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей. 34

Общество Заказов на Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало Заказов на российские автомобили класса "люкс" Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало, их количество постепенно увеличивается, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Политика Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер. 146

Кино Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях. 16

Авто Nissan упростит автомобили Infiniti Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti. 9

Политика Трамп пригрозил мобилизовать армию для прекращения беспорядков в США Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить Вооруженные силы для прекращения массовых беспорядков в стране, начавшихся из-за гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. 378

Армия и оружие Киев заявил о незаконности задержания военного ВСУ в российском Крыму Задержание украинского военного в Крыму является незаконным, заявили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 2 июня на официальной странице командования десантно-штурмовых войск Украины в сети Facebook.

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 695

Политика Белый дом признал проблему расизма в США Администрация президента США Дональда Трампа признала существование системного расизма в стране.

Футбол Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.

Культура Лоза резко ответил на шутку Киркорова Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина. 85

Автоспорт Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.

Космос Астронавт рассказал об «отличной работе» туалета в Crew Dragon Как рассказал командир Crew Dragon, «на шаттле вы чувствуете небольшое покачивание», а вот экипаж Endeavor (Crew Dragon) «не почувствовал ничего».

Общество Сахалинское правительство продаст государственному АО неоткрытый полигон в Известковом Правительство Сахалинской области приватизирует еще не запущенный полигон в Известковом по формальным основаниям, заявили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства области.