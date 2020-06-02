Политика
ИА Красная ВеснаМИД РФ осудил жестокость полиции США в отношении продюсера Sputnik
В результате нападения Руссел получила многочисленные травмы, в том числе и огнестрельные ранения. В МИД высказали крайнее возмущение жестоким обращением сотрудников правопорядка США в отношении представителей международных СМИ, освещающих протесты в стране.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
Общество
Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте
Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда 13:18
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Космос
В кораблях Маска нашли заимствование у россиян
«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
Lenta.ru 19:37
Происшествия
В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час
Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа.
Lenta.ru 20:02
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости 13:44
Общество
Заказов на Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало
Заказов на российские автомобили класса "люкс" Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало, их количество постепенно увеличивается, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
ПРАЙМ 20:16
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru 01:43
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Общество
Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году
Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
Авто
Nissan упростит автомобили Infiniti
Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
Автоновости дня 08:10
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Российская газета 04:00
Политика
Трамп пригрозил мобилизовать армию для прекращения беспорядков в США
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить Вооруженные силы для прекращения массовых беспорядков в стране, начавшихся из-за гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Фергана 00:32
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия 08:24
Армия и оружие
Киев заявил о незаконности задержания военного ВСУ в российском Крыму
Задержание украинского военного в Крыму является незаконным, заявили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 2 июня на официальной странице командования десантно-штурмовых войск Украины в сети Facebook.
ИА Красная Весна 17:14
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Игры
Красота на экране – Square Enix дарит динамическую тему Final Fantasy VII Remake для PS4, посвящённую Тифе
Компания Square Enix раздаёт бесплатно всем желающим динамическую тему Final Fantasy VII Remake для PS4.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Белый дом признал проблему расизма в США
Администрация президента США Дональда Трампа признала существование системного расизма в стране.
Lenta.ru 19:47
Футбол
Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА
Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM 16:29
Культура
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Ранее Киркоров в передаче на телеканале СТС спародировал программу Елены Малышевой "Жить здорово", назвав при этом Лозу "никому не нужным аппендицитом" и высмеяв онлайн-концерт певца Леонида Агутина.
РИА Новости 20:20
Автоспорт
Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона
Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт 05:46
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты и сауны
Ведомости вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии
Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 08:48
Космос
Астронавт рассказал об «отличной работе» туалета в Crew Dragon
Как рассказал командир Crew Dragon, «на шаттле вы чувствуете небольшое покачивание», а вот экипаж Endeavor (Crew Dragon) «не почувствовал ничего».
Взгляд.ру вчера в 20:47
Общество
В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
В Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:10
Общество
Сахалинское правительство продаст государственному АО неоткрытый полигон в Известковом
Правительство Сахалинской области приватизирует еще не запущенный полигон в Известковом по формальным основаниям, заявили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства области.
Сахалин.Инфо 20:30
Авто
Китайская Zotye не смогла запуститься в США
Руководители китайского автомобильного концерна Zotye отказались от своих планов, касающихся начала продажи машин на рынке США.
Car.ru 08:26
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 09:06