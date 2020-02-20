Политика
ФАНМИД РФ отреагировал на обвинения Грузии в причастности к кибератакам
Россия не планировала и не планирует каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела Грузии. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. Он отреагировал на обвинения грузинского внешнеполитического ведомства в адрес России.
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Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде
Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально сменила образ
Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Армия и оружие
ВСУ бросили опорный пункт в Донбассе
Вооруженные силы Украины были вынуждены оставить передовой наблюдательный пункт на территории Донбасса, заявил глава Министерства обороны страны Андрей Загороднюк.
Армия и оружие
Эксперт предрек Турции тяжелые последствия столкновения в Идлибе
Фактически Турция попыталась провести в Идлибе незаконную военную операцию.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Хоккей
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Экономика
Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса
Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Экономика
WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд
Компания L Brands продаст частной акционерной компании Sycamore Partners контроль над брендом нижнего белья Victoria’s Secret, который оценили в $1,1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек
За прошедшие сутки в Китае подтвердили 899 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 118 человек от вызываемого им заболевания умерли.