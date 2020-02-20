Политика

ФАНФАНМИД РФ отреагировал на обвинения Грузии в причастности к кибератакам

Россия не планировала и не планирует каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела Грузии. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. Он отреагировал на обвинения грузинского внешнеполитического ведомства в адрес России.
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МИД России назвало спланированным вбросом обвинения Грузии в кибератаках

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МИД России назвал вбросом обвинения Грузии в кибератаках

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Москва считает срежиссированным вбросом обвинения в кибератаках на грузинские сайты

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Газета.Ru14:46

МИД РФ назвал политически мотивированным вбросом обвинения России в кибератаках в Грузии

Коммерсантъ17:29

Грузия обвинила Россию в «подрывающей национальную безопасность кибератаке»

Фонтанка.Ру08:49
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Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Общество

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Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости 19:20
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

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Deita.ru 20:45
Биатлон

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Происшествия

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Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
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Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

РИА Новости 15:02
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Происшествия

Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде

Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
РЕН ТВ 19:16
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Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Uznayvse.ru 02:49
Армия и оружие

ВСУ бросили опорный пункт в Донбассе

Вооруженные силы Украины были вынуждены оставить передовой наблюдательный пункт на территории Донбасса, заявил глава Министерства обороны страны Андрей Загороднюк.
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Армия и оружие

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Фактически Турция попыталась провести в Идлибе незаконную военную операцию.
Московский Комсомолец 12:59
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 19:55
Хоккей

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Газета.Ru 21:50
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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости 07:55
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс 19:18
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

RT на русском вчера в 23:43
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском вчера в 07:12
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

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Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
РЕН ТВ 18:13
Экономика

Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса

Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
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Политика

Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом

Lenta.ru 15:37
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости 21:32
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
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Экономика

WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд

Компания L Brands продаст частной акционерной компании Sycamore Partners контроль над брендом нижнего белья Victoria’s Secret, который оценили в $1,1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Ведомости 04:49
Общество

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек

За прошедшие сутки в Китае подтвердили 899 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 118 человек от вызываемого им заболевания умерли.
РБК 21:08
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