На Сахалине задержали водителя, насмерть сбившего подростка

На Сахалине задержан водитель, которого подозревают в том, что он насмерть сбил 14-летнего подростка и сбежал с места ДТП, сообщает в воскресенье пресс-служба областной прокуратуры.