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REGNUM
REGNUM

МИД РФ отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Москва, 19 сентября 2020, 17:56 — REGNUM Ограничительные меры Евросоюза, введенные против официальных лиц Белоруссии, могут негативно повлиять на установление диалога в республике.В источнике
С чего всё началось
По словам Захаровой, подобное взаимодействие с Тихановской со стороны Евросоюза доказывает вмешательство в дела Белоруссии и является нарушением норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, говорится на официальном сайте
 МИД РФ.
Вечерняя Москвавчера в 10:52
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RT на русском

В МИД России назвали цели санкций ЕС против Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:49
ТАСС

Захарова прокомментировала приглашение Тихановской на встречу глав МИД стран ЕС

ТАССвчера в 11:09
Коммерсантъ

МИД России обвинил ЕС в «неуважении объективных внутриполитических реалий» Белоруссии

Коммерсантъвчера в 10:50
РИА Новости

В МИД прокомментировали планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:58
РБК

МИД отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

РБКвчера в 12:40
Комсомольская правда

Захарова: санкции Евросоюза против Белоруссии противоречат налаживанию диалога в республике

Комсомольская правдавчера в 10:47
Известия

Захарова прокомментировала участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

Известиявчера в 10:53

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUMвчера в 00:44
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Повышающий коэффициент по НДПИ приведёт к большей справедливости

Москва, 19 сентября 2020, 20:12 — REGNUM Повышающий коэффициент 3,5 по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) при добыче полезных ископаемых позволит приблизиться к уровню горной ренты в мировой практике.
REGNUMвчера в 13:12

«Баргузин» может стать ответом на модернизацию ядерного вооружения США

Издание «Военно-промышленный курьер» предложило в виде самого эффективного ответа на инициативу США заменить баллистические ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерного заряда ответить возрождением Россией боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин».
Военное дело17 сентября в 06:04
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