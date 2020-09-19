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REGNUM
REGNUM

МИД РФ отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Москва, 19 сентября 2020, 17:56 — REGNUM Ограничительные меры Евросоюза, введенные против официальных лиц Белоруссии, могут негативно повлиять на установление диалога в республике.В источнике
С чего всё началось
По словам Захаровой, подобное взаимодействие с Тихановской со стороны Евросоюза доказывает вмешательство в дела Белоруссии и является нарушением норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, говорится на официальном сайте
 МИД РФ.
Вечерняя Москва10:52
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РБК

МИД отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

РБК12:40
ТАСС

Захарова прокомментировала приглашение Тихановской на встречу глав МИД стран ЕС

ТАСС11:09
Известия

Захарова прокомментировала участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

Известия10:53
РИА Новости

В МИД прокомментировали планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

РИА Новости09:58
RT на русском

В МИД России назвали цели санкций ЕС против Белоруссии

RT на русском10:49
Комсомольская правда

Захарова: санкции Евросоюза против Белоруссии противоречат налаживанию диалога в республике

Комсомольская правда10:47
Коммерсантъ

МИД России обвинил ЕС в «неуважении объективных внутриполитических реалий» Белоруссии

Коммерсантъ10:50

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Причиной ДТП с тремя погибшими в Краснодаре стало превышение скорости

Ставшее причиной неуправляемого заноса превышение скорости привело к ДТП с тремя погибшими в Юбилейном микрорайоне Краснодара, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ТАСС14:42
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Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда

Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.
RT на русском11:09