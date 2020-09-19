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REGNUM
REGNUM

МИД РФ отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Москва, 19 сентября 2020, 17:56 — REGNUM Ограничительные меры Евросоюза, введенные против официальных лиц Белоруссии, могут негативно повлиять на установление диалога в республике.В источнике
С чего всё началось
По словам Захаровой, подобное взаимодействие с Тихановской со стороны Евросоюза доказывает вмешательство в дела Белоруссии и является нарушением норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, говорится на официальном сайте
 МИД РФ.
Вечерняя Москвавчера в 10:52
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РБК

МИД отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

РБКвчера в 12:40
RT на русском

В МИД России назвали цели санкций ЕС против Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:49
Коммерсантъ

МИД России обвинил ЕС в «неуважении объективных внутриполитических реалий» Белоруссии

Коммерсантъвчера в 10:50
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В МИД прокомментировали планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

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ТАСС

Захарова прокомментировала приглашение Тихановской на встречу глав МИД стран ЕС

ТАССвчера в 11:09
Комсомольская правда

Захарова: санкции Евросоюза против Белоруссии противоречат налаживанию диалога в республике

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Захарова прокомментировала участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК18 сентября в 13:10
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Жена Петросяна прокомментировала призыв «рожать от слесарей»

Супруга юмориста Евгения Петросяна прокомментировала в Instagram свой призыв «рожать от слесарей», отметив, что уважительно относится ко всем профессиям, а ее слова были вырваны из контекста.
Аргументы и Фактывчера в 11:28
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Арбитр Федотов считает, что гол Дзюбы в матче с «Уралом» нельзя было засчитывать из-за офсайда

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
RT на русскомвчера в 11:41
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