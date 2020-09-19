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REGNUM
REGNUM

МИД РФ отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Москва, 19 сентября 2020, 17:56 — REGNUM Ограничительные меры Евросоюза, введенные против официальных лиц Белоруссии, могут негативно повлиять на установление диалога в республике.В источнике
С чего всё началось
По словам Захаровой, подобное взаимодействие с Тихановской со стороны Евросоюза доказывает вмешательство в дела Белоруссии и является нарушением норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, говорится на официальном сайте
 МИД РФ.
Вечерняя Москва10:52
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ТАСС

Захарова прокомментировала приглашение Тихановской на встречу глав МИД стран ЕС

ТАСС11:09
Российская газета

Захарова: В ЕС закрепляется курс на смену власти в Беларуси путем санкций

Российская газета10:52
Коммерсантъ

МИД России обвинил ЕС в «неуважении объективных внутриполитических реалий» Белоруссии

Коммерсантъ10:50
РИА Новости

В МИД прокомментировали планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

РИА Новости09:58
Известия

Захарова прокомментировала участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

Известия10:53
RT на русском

В МИД России назвали цели санкций ЕС против Белоруссии

RT на русском10:49
Комсомольская правда

Захарова: санкции Евросоюза против Белоруссии противоречат налаживанию диалога в республике

Комсомольская правда10:47

Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд
РИА Новости11:53
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«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru12:36
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ru06:11
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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