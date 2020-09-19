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REGNUM
REGNUM

МИД РФ отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Москва, 19 сентября 2020, 17:56 — REGNUM Ограничительные меры Евросоюза, введенные против официальных лиц Белоруссии, могут негативно повлиять на установление диалога в республике.В источнике
С чего всё началось
По словам Захаровой, подобное взаимодействие с Тихановской со стороны Евросоюза доказывает вмешательство в дела Белоруссии и является нарушением норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, говорится на официальном сайте
 МИД РФ.
Вечерняя Москва10:52
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RT на русском

В МИД России назвали цели санкций ЕС против Белоруссии

RT на русском10:49
ТАСС

Захарова прокомментировала приглашение Тихановской на встречу глав МИД стран ЕС

ТАСС11:09
Коммерсантъ

МИД России обвинил ЕС в «неуважении объективных внутриполитических реалий» Белоруссии

Коммерсантъ10:50
РИА Новости

В МИД прокомментировали планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

РИА Новости09:58
РБК

МИД отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

РБК12:40
Комсомольская правда

Захарова: санкции Евросоюза против Белоруссии противоречат налаживанию диалога в республике

Комсомольская правда10:47
Известия

Захарова прокомментировала участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

Известия10:53

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru12:36
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В России приняли меры по налоговой поддержке IT-компаний

Москва, 19 сентября 2020, 19:25 — REGNUM В Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по налоговой поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20% до 3%. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.
REGNUM12:25

Пенсионеры России могут получить деньги в честь Дня пожилого человека

ИА «Ореанда-Новости» Пенсионерам, проживающим в ряде субъектов Российской Федерации, будут начислены дополнительные выплаты в связи с Днём пожилого человека, отмечающимся в стране 1 октября.
Ореанда-Новости14:38
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