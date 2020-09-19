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REGNUM
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МИД РФ отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Москва, 19 сентября 2020, 17:56 — REGNUM Ограничительные меры Евросоюза, введенные против официальных лиц Белоруссии, могут негативно повлиять на установление диалога в республике.В источнике
С чего всё началось
По словам Захаровой, подобное взаимодействие с Тихановской со стороны Евросоюза доказывает вмешательство в дела Белоруссии и является нарушением норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, говорится на официальном сайте
 МИД РФ.
Вечерняя Москва10:52
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Комсомольская правда

Захарова: санкции Евросоюза против Белоруссии противоречат налаживанию диалога в республике

Комсомольская правда10:47
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МИД России обвинил ЕС в «неуважении объективных внутриполитических реалий» Белоруссии

Коммерсантъ10:50
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ТАСС10:39
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МИД отреагировал на планы Евросоюза ввести санкции против Белоруссии

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Захарова прокомментировала участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС

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RT на русском

В МИД России назвали цели санкций ЕС против Белоруссии

RT на русском10:49
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RuNews24.ru07:55
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