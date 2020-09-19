МИД РФ отреагировал на планы ЕС ввести санкции против Белоруссии
Москва, 19 сентября 2020, 17:56 — REGNUM Ограничительные меры Евросоюза, введенные против официальных лиц Белоруссии, могут негативно повлиять на установление диалога в республике.В источнике
С чего всё началось
По словам Захаровой, подобное взаимодействие с Тихановской со стороны Евросоюза доказывает вмешательство в дела Белоруссии и является нарушением норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, говорится на официальном сайте
МИД РФ.
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Захарова: санкции Евросоюза против Белоруссии противоречат налаживанию диалога в республике
Комсомольская правда10:47