Оборот розничной торговли в РФ в январе-августе упал на 5,1%

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе снизился на 4,1% в годовом выражении - до 1,362 трлн рублей, а по сравнению с июлем - на 0,1%. В январе - августе 2020 года показатель упал на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,485 трлн рублей.