МИД РФ отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального
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Ранее министры иностранных дел стран G7 в совместном заявлении потребовали от России найти и наказать виновных в случившемся с Алексеем Навальным. Главы МИД отметили, что решительно осуждают подтвержденное отравление политика.В источнике
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