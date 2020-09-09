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МИД РФ отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального

Ранее министры иностранных дел стран G7 в совместном заявлении потребовали от России найти и наказать виновных в случившемся с Алексеем Навальным. Главы МИД отметили, что решительно осуждают подтвержденное отравление политика.В источнике
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Газета.Ru

В МИДе прокомментировали призыв G7 расследовать инцидент с Навальным

Газета.Ru05:31
РИА Новости

МИД России ответил на призыв G7 найти виновных в инциденте с Навальным

РИА Новости05:26
RT на русском

МИД России ответил на призыв G7 расследовать инцидент с Навальным

RT на русском03:06
РБК

МИД ответил на призыв G7 расследовать отравление Навального

РБК04:04
URA.Ru

МИД РФ: ситуация с Навальным нужна Западу для усиления санкций

URA.Ru03:28
ТАСС

МИД РФ: отсутствие данных от ФРГ не позволяет установить причины случившегося с Навальным

ТАСС03:25
Коммерсантъ

МИД РФ видит в заявлениях G7 о Навальном «мобилизацию санкционных настроений»

Коммерсантъ04:11

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
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