Политика
РИА НовостиМИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
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МИД России подтвердил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в Стамбул
Комсомольская правдавчера в 13:54
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