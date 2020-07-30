Политика
РИА НовостиМИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
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Политика
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Стоматолог развеяла мифы о возникновении кариеса
Врач-стоматолог рассказала, что ряд представлений о распространении предотвращении кариеса являются мифом.
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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
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Общество
Губернатор Санкт-Петербурга назвал поспешным «закон о наливайках»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что депутаты заксобрания поторопились с принятием так называемого «закона о наливайках», который запрещает размещать заведения площадью меньше 50 квадратных метров в жилых домах, передает «Фонтанка».
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Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
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Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
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Собеседники газеты в судейском сообществе отмечают, что отношения председателей Верховного суда Вячеслава Лебедева и Мосгорсуда Ольги Егоровой окончательно испортились в 2015 г. из-за дела о хищениях 300 млн руб. руководителями управлений судебного департамента при ВС по Москве и Московской области, который возглавляет Александр Гусев.
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Страховщики смогут назначать персональные тарифы ОСАГО
С 24 августа страховщики смогут назначать водителям персональные тарифы ОСАГО. Вступают в силу соответствующие поправки.
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Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
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Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара
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Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
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46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета 29 июля в 06:20