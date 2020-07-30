Политика

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Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
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МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

РИА Новостивчера в 18:39

МИД РФ: обвинения Минска в адрес задержанных россиян вызывают недоумение

Коммерсантъвчера в 14:20

МИД РФ впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

URA.Ruвчера в 14:30

МИД призвал Минск обеспечить доступ дипломатов к задержанным россиянам

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Москва потребовала от Минска пустить дипломатов к задержанным россиянам

РБКвчера в 15:52

МИД России отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

RT на русскомвчера в 14:00

МИД России призвал Белоруссию прекратить нагнетание негативных эмоций

ТАССвчера в 13:58
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:11, Ашберн

МИД России о задержании 33 россиян: «Группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея все документы, включая авиабилеты»

КП - Беларусьвчера в 14:58
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости 29 июля в 08:40
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10

Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
ТАСС 01:53
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
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Джиган раскрыл возлюбленного Ольги Орловой

На кадрах можно разглядеть Ольгу Орлову, которая танцует с седовласым мужчиной. Телеведущая нежно обнимает его за шею.
Дни.ру 03:28
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Происшествия

В Саратовской области от коронавируса умерли 59 человек

В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек.
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Религия

Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Поздравление опубликовано на сайте президента.
Rambler News Service 02:10
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Игры

Xbox сообщила название второго дополнения для The Outer Worlds

Вашингтон, 31 июля 2020, 10:48 — REGNUM В официальном блоге Xbox было опубликовано название второго сюжетного дополнения для игры The Outer Worlds.
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Футбол

Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд

Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.
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Стоматолог развеяла мифы о возникновении кариеса

Врач-стоматолог рассказала, что ряд представлений о распространении предотвращении кариеса являются мифом.
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Общество

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК 04:06
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Общество

Губернатор Санкт-Петербурга назвал поспешным «закон о наливайках»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что депутаты заксобрания поторопились с принятием так называемого «закона о наливайках», который запрещает размещать заведения площадью меньше 50 квадратных метров в жилых домах, передает «Фонтанка».
Дождь 01:54
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Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
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Происшествия

ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

РИА Новости 02:51
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Путешествия

Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будет возвращено от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки.
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Политика

«Коммерсантъ» назвал претендента на место председателя Мосгорсуда

Собеседники газеты в судейском сообществе отмечают, что отношения председателей Верховного суда Вячеслава Лебедева и Мосгорсуда Ольги Егоровой окончательно испортились в 2015 г. из-за дела о хищениях 300 млн руб. руководителями управлений судебного департамента при ВС по Москве и Московской области, который возглавляет Александр Гусев.
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Британия вновь назвала Россию «значительной угрозой»

«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу», — цитирует RT Голди.
REGNUM 01:25
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Общество

Страховщики смогут назначать персональные тарифы ОСАГО

С 24 августа страховщики смогут назначать водителям персональные тарифы ОСАГО. Вступают в силу соответствующие поправки.
Kaluga-poisk.ru 02:47
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Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
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Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачевой

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В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
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Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара

Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
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Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
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Экспресс газета 29 июля в 06:20
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