МИД РФ отреагировал на задержание 33 российских граждан в Белоруссии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва призывает Минск отказаться от нагнетания «ненужных негативных эмоций» в период президентских выборов в Белоруссии.

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Общество Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78». 69

Происшествия Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста. 60

Единоборства Магомедшарипов проведет бой на турнире UFC 29 августа Российский боец смешанного стиля (ММА) из Дагестана Забит Магомедшарипов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 29 августа.

Политика Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 253

Политика Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. 90

Экономика Регионы могут недополучить 15 млрд рублей из-за маневра в IT Сумма выпадающих доходов субъектов из-за снижения ставки по налогу на прибыль для технологических компаний может составить 15 млрд рублей.

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости. 1,7K

Футбол Рыночная стоимость Влашича увеличилась до 22 млн евро Матиас Норманн показал рост в цене на € 2,7 млн. Недалеко от него в росте стоимости ушёл Хвич Кварацхелия — плюс € 2,2 млн евро.

Гаджеты Китайцы рассекретили смартфон Redmi K30 Ultra Официальная презентация Redmi K30 Ultra ожидается на следующей неделе.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 140

Футбол «Спартак» нацелился на приобретение защитника «Страсбурга» Кенни Лала Москвичи официального запроса по покупке футболиста французам еще не сделали. Защитник заинтересовал также «Марсель» и «Аугсбург».

Экономика Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса» В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб. 3