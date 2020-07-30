Политика
RT на русскомМИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
МИД РФ отреагировал на задержание 33 российских граждан в Белоруссии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва призывает Минск отказаться от нагнетания «ненужных негативных эмоций» в период президентских выборов в Белоруссии.
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Общество
Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге
Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Единоборства
Магомедшарипов проведет бой на турнире UFC 29 августа
Российский боец смешанного стиля (ММА) из Дагестана Забит Магомедшарипов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 29 августа.
Это Кавказ 05:58
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
РБК 04:51
Экономика
Регионы могут недополучить 15 млрд рублей из-за маневра в IT
Сумма выпадающих доходов субъектов из-за снижения ставки по налогу на прибыль для технологических компаний может составить 15 млрд рублей.
Известия вчера в 19:00
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
Происшествия
Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы
Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 03:06
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 29 июля в 12:32
Футбол
Рыночная стоимость Влашича увеличилась до 22 млн евро
Матиас Норманн показал рост в цене на € 2,7 млн. Недалеко от него в росте стоимости ушёл Хвич Кварацхелия — плюс € 2,2 млн евро.
CT news вчера в 03:44
Футбол
Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
Гаджеты
Китайцы рассекретили смартфон Redmi K30 Ultra
Официальная презентация Redmi K30 Ultra ожидается на следующей неделе.
Megaobzor.com 02:42
Политика
Песков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о якобы выходе России из переговоров по Донбассу.
Политика Сегодня 06:01
Футбол
Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»
Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
Vprognoze.ru 02:31
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Футбол
«Спартак» нацелился на приобретение защитника «Страсбурга» Кенни Лала
Москвичи официального запроса по покупке футболиста французам еще не сделали. Защитник заинтересовал также «Марсель» и «Аугсбург».
ODDS.ru 04:37
Политика
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Новая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича в пятницу опубликовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе.
РИА Новости 06:48
Футбол
«Барселона» предложила контакт нападающему «Челси» Виллиану
"Барселона" предложила контракт нападающему лондонского "Челси" Виллиану, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 02:40
Политика
Путин поручил проработать поправки, которые не вошли в Конституцию
Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину проанализировать поступившие ранее в рабочую группу, но не вошедшие в Конституцию поправки.
МонаВиста 05:15
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал совместное фото с 20-летней женой
На последнем же снимке, которым поделился Фадеев в своем микроблоге, его с женой вообще невозможно узнать.
7Дней.ру вчера в 16:40
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский самолет
Вечерняя Москва вчера в 18:57
Экономика
Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»
В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.
Ведомости вчера в 17:06
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
В прошлом месяце Маргрет Вестагер, которая занимает пост исполнительного вице-президента Европейской комиссии, объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, в том числе из-за App Store.
Новые Ведомости 05:26
Футбол
«Барселона» представила черный комплект формы на следующий сезон
Российская газета 05:29