Политика

RT на русскомRT на русскомМИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

МИД РФ отреагировал на задержание 33 российских граждан в Белоруссии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва призывает Минск отказаться от нагнетания «ненужных негативных эмоций» в период президентских выборов в Белоруссии.
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МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

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МИД России о задержании 33 россиян: «Группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея все документы, включая авиабилеты»

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