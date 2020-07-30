Политика
Газета.RuМИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости". В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.
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МИД России подтвердил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в Стамбул
Комсомольская правда13:54
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:58, Ашберн
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Госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной, ракетной и военной программ.
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Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Общество
Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов
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В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA.
РИА Новости 16:27
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
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Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
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Космос
Ученые в США подтвердили теорию Большого отскока Вселенной
Ученые Пенсильвании придерживаются альтернативной теории Большого взрыва гипотезы Большого отскока, согласно которой текущая расширяющаяся Вселенная возникла из сверхсжатой массы вселенной предыдущей фазы.
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Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
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Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома
Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
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Спрос на электромобили с пробегом вырос в России на 132%
По данным Российского аналитического агентства, во втором квартале текущего года продажи подержанных электромобилей в РФ выросли на 132%.
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Игра по сериалу «Острые козырьки» выйдет 20 августа
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Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
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Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
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Армия Пакистана получила только что сошедшие с конвейера модернизированные танки «Al-Khalid-1».
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Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
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На Донбассе умерли трое оккупантов
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Президент «Динамо» представил Луческу футболистам
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