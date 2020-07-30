В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости". В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

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