Политика
Газета.RuМИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости". В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.
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МИД России подтвердил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в Стамбул
Комсомольская правда13:54
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:27, Ашберн
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
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Отмечается, что в фильме супергероине уделят второстепенную роль.
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
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В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз
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Life.ru 14:29
Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
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Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Спорт
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РИА Новости 11:45
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Вести.Ru 14:25
Футбол
«Зенит» намерен подписать Осорио. «Порту» требует 8 миллионов евро
Санкт-Петербург, 30 июля 2020, 18:00 — REGNUM Руководство санкт-петербургского «Зенита» осталось довольным годичной арендой Йордана Осорио и намерено продолжить переговоры с «Порту» на предмет трансфера 26-летнего футболиста.
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Вышел тизер сериала «Правило Коми» о Дональде Трампе
В основу сериала легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми «Высшая лояльность: истина, ложь и правящие круги», которая вышла в апреле 2018 года.
Культуромания 13:37
Политика
Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма и ЛДНР
Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.
РИА Новости Крым 13:44
Путешествия
В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком
Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Ростуризма Зарина Догузова.
РБК 17:18
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»
Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.
Известия 10:18
Общество
В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе
Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
Чехов Вид 08:58
Общество
Турция может ввести радикальные ограничения из-за коронавируса
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа объявил сегодня, 30 июля, о возможном введении новых ограничений, которые назвал радикальными, по причине распространения коронавируса в центральных и восточных провинциях.
Ревизор.ру 06:25
Авто
PSA показал новую модульную электрическую платформу
Альянс PSA сообщил о работе над новой модульной платформой eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), которая создаётся специальной для электрических моделей.
Тарантас Ньюс 05:18
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения
Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.
Культуромания 03:08
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
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Общество
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба.
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Общество
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В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Политика
Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян
Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому они были вынуждены остановится в санатории «Белорусочка».
Известия 14:52