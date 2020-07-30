Политика
РИА НовостиМИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
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МИД России подтвердил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в Стамбул
Комсомольская правда13:54
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