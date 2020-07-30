Политика

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Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
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МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

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МИД России подтвердил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в Стамбул

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МИД России о задержании 33 россиян: «Группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея все документы, включая авиабилеты»

КП - Беларусь14:58
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