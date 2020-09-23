МИД РФ отрицает причастность России и СССР к производству «Новичка»
Смотрите также
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко выходом на пенсию
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
Сбежавшую из-под конвоя заключенную задержали в Ангарске
Размер выплат семьям с детьми от трех до семи лет увеличат в РФ
Настя Каменских показала голую грудь на курорте
ВМФ подтвердил инцидент с российским кораблем в Балтийском море
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
МИД РФ обвинил Запад в дезинформационной кампании по Навальному
В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду, 23 сентября, заявила, что Россия и Советский Союз никогда не участвовали в исследованиях по созданию отравляющего вещества «Новичок».В источнике
С чего всё началось
В МИД РФ заявили, что «Новичок» никогда не разрабатывался в РФ и СССР
Ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось и не производилось никаких химических веществ под названием «Новичок». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ФАНвчера в 10:33
Подробнее о событии
Эксперт по химоружию назвал страны, где производится «Новичок»
Национальная служба новостейвчера в 13:54
Захарова: ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался «Новичок»
Комсомольская правдавчера в 09:54