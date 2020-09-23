Отставки губернаторов: семь кандидатов и осторожная тактика Кремля

В 2016 году прямые выборы глав проходили лишь в семи регионах (и еще в двух решение о наделении полномочиями глав субъектов Федерации принималось по итогам голосования в заксобраниях), далеко не факт, что в 2021 году Кремль выберет принципиально иную тактику.