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Daily Moscow
Daily Moscow

МИД РФ отрицает причастность России и СССР к производству «Новичка»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду, 23 сентября, заявила, что Россия и Советский Союз никогда не участвовали в исследованиях по созданию отравляющего вещества «Новичок».В источнике
С чего всё началось
ФАН

В МИД РФ заявили, что «Новичок» никогда не разрабатывался в РФ и СССР

Ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось и не производилось никаких химических веществ под названием «Новичок». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ФАНвчера в 10:33
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Эксперт по химоружию назвал страны, где производится «Новичок»

Национальная служба новостейвчера в 13:54
Lenta.ru

Захарова заявила о никогда не существовавшем в России «Новичке»

Lenta.ruвчера в 11:44
ТАСС

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

ТАССвчера в 10:39
РИА Новости

МИД подтвердил, что «Новичок» никогда не разрабатывался в СССР и России

РИА Новостивчера в 11:00
Газета.Ru

МИД отвергает данные о производстве «Новичка» в СССР и РФ

Газета.Ruвчера в 10:20
Комсомольская правда

Захарова: ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался «Новичок»

Комсомольская правдавчера в 09:54
Эхо Москвы

Российский МИД настаивает, что ни в России, ни в СССР не разрабатывали вещества под условным названием «Новичок»

Эхо Москвывчера в 10:32

Отставки губернаторов: семь кандидатов и осторожная тактика Кремля

В 2016 году прямые выборы глав проходили лишь в семи регионах (и еще в двух решение о наделении полномочиями глав субъектов Федерации принималось по итогам голосования в заксобраниях), далеко не факт, что в 2021 году Кремль выберет принципиально иную тактику.
Отставки губернаторов: семь кандидатов и осторожная тактика Кремля
Regcomment.ruвчера в 08:12

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности домашних консервов

Отдельным пунктов Роспотребнадзор указывает, что нельзя домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа.
Московский Комсомолец в Марий Элвчера в 01:57
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Смертельно опасный вид комаров обнаружен в нескольких турецких городах

Специалисты убеждены, что данный вид насекомых способен с легкостью адаптироваться в любом новом месте. доцент Стамбульского университета Керем Этера поделился следующей информацией: «Он намного агрессивнее, чем другие комары, и может переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика».
ToDay News Ufaвчера в 13:31
6

Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

В рамках создания инфраструктуры курорта в 2017–2018 годах на строительство механической системы оснежения было потрачено 505,3 млн рублей, из них 480 млн рублей федерального бюджета, 25,3 млн рублей — республиканского.
Известиявчера в 02:10
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
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ВМФ подтвердил инцидент с российским кораблем в Балтийском море

В Балтийском море малый противолодочный корабль РФ "Казанец" в условиях плохой видимости столкнулся с рефрижераторным судном под флагом Маршалловых островов Ice Rose, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Газета.Ruвчера в 09:14
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом выразил уверенность в своей победе на них.
Известия21:50
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