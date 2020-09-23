Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду, 23 сентября, заявила, что Россия и Советский Союз никогда не участвовали в исследованиях по созданию отравляющего вещества «Новичок».

С чего всё началось В МИД РФ заявили, что «Новичок» никогда не разрабатывался в РФ и СССР Ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось и не производилось никаких химических веществ под названием «Новичок». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ФАН вчера в 10:33