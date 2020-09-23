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Daily Moscow
Daily Moscow

МИД РФ отрицает причастность России и СССР к производству «Новичка»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду, 23 сентября, заявила, что Россия и Советский Союз никогда не участвовали в исследованиях по созданию отравляющего вещества «Новичок».В источнике
С чего всё началось
ФАН

В МИД РФ заявили, что «Новичок» никогда не разрабатывался в РФ и СССР

Ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось и не производилось никаких химических веществ под названием «Новичок». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ФАНвчера в 10:33
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Эксперт по химоружию назвал страны, где производится «Новичок»

Национальная служба новостейвчера в 13:54
ТАСС

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

ТАССвчера в 10:39
Фонтанка.Ру

МИД РФ: Россия и СССР никогда не разрабатывали и не производили «Новичок»

Фонтанка.Рувчера в 11:41
Lenta.ru

Захарова заявила о никогда не существовавшем в России «Новичке»

Lenta.ruвчера в 11:44
Газета.Ru

МИД отвергает данные о производстве «Новичка» в СССР и РФ

Газета.Ruвчера в 10:20
Комсомольская правда

Захарова: ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался «Новичок»

Комсомольская правдавчера в 09:54
Эхо Москвы

Российский МИД настаивает, что ни в России, ни в СССР не разрабатывали вещества под условным названием «Новичок»

Эхо Москвывчера в 10:32

Прокуратура Болгарии обвинила двух дипломатов России в шпионаже

В январе власти Болгарии уже объявили персонами нон грата двух других российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, а министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева заявила, что дипломаты, скорее всего, будут высланы из страны.
Прокуратура Болгарии обвинила двух дипломатов России в шпионаже
Известиявчера в 10:15
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России" не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газетавчера в 11:25
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Назван самый популярный турецкий сериал за рубежом

Сериал «Постучи в мою дверь» — романтическая комедия, рассказывающая историю молодой девушки Эды, мечтающей получить престижное образование, а впоследствии и хорошую должность, которая поможет ее семье справиться с финансовыми трудностями.
Rusturkey.comвчера в 01:24