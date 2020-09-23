МИД РФ отрицает причастность России и СССР к производству «Новичка»
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду, 23 сентября, заявила, что Россия и Советский Союз никогда не участвовали в исследованиях по созданию отравляющего вещества «Новичок».В источнике
С чего всё началось
В МИД РФ заявили, что «Новичок» никогда не разрабатывался в РФ и СССР
Ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось и не производилось никаких химических веществ под названием «Новичок». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Захарова: ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался «Новичок»
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